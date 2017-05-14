به گزارش خبرنگار مهر، مجید عسگری در خصوص آمادگی خود قبل از بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در آذربایجان تصریح کرد: شرایطم برای حضور در باکو خیلی خوب است. در تمرینات، وزنه های ۱۳۶ کیلوگرم در حرکت یکضرب و ۱۷۵ کیلوگرم را در حرکت دوضرب به ثبت رسانده ام و با مجموع ۳۱۱ کیلوگرم در وزن ۶۹ کیلوگرم با امیدورای زیادی به مصاف حریفان خود در این دوره از مسابقات می روم.

وی در خصوص شناخت از رقیبانش در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی تاکید کرد: به تازگی از دسته ۶۲ کیلوگرم به وزن ۶۹ کیلو آمده ام. طبق استارت لیست نهایی که در رقابت ها وجود دارد، این دوره اکثر حریفانم قهرمان المپیک و جهان هستند. مطمئناً در دسته ۶۹ کیلوگرم کار سختی را پیش رو دارم. تمام تلاشم گرفتن بهترین نتیجه است تا رضایت کادر فنی را در بدست بیاورم.

رقابت‌های وزنه برداری چهارمین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسلامی از ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه فردا دوشنبه آغاز می شود که مجید عسگری در دسته ۶۹ کیلوگرم به روی تخته می رود.