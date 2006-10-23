اعلام اسامي سوءاستفاده كنندگان از نظام بانكي / ممانعت از ورود باستان شناسان دانشگاه شيكاگو

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي در آغاز جلسه علني امروز ، تذكرات مكتوب نمايندگان به مسئولان اجرايي كشور را قرائت كرد.

بر اين اساس مظفري نماينده نيشابور در تذكر به وزير اقتصاد خواستار ارائه اطلاعات شفاف در خصوص موجودي حساب ذخيره ارزي و ميزان تخصيص به بخش خصوصي مطابق بخشنامه هاي مربوطه شد.

نديمي نماينده لاهيجان - سياهكل در تذكر به وزراي بازرگاني و جهاد كشاورزي خواستار بازنگري اساسي در واردات اقلام كشاورزي حسب شرايط و مقتضيان توليد و سرمايه گذاري بخش كشاورزي به خصوص حبوبات و ميوه شد و در تذكر به وزير امور اقتصادي بر لزوم حفظ موقعيت بانك هاي خصوصي براي كاهش انحصارات ، جذب سرمايه و استقلال مديريت تاكيد كرد.

يحيي زاده نماينده تفت و ميبد ، ميرتاج الديني و شايق نمايندگان تبريز در تذكر به وزير امور خارجه خواستار ممانعت از ورود باستان شناسان دانشگاه شيكاگو آمريكا قبل از بازگردانده شدن لوح هاي هخامنشي توقيف شده توسط اين دانشگاه شدند.

مصباحي مقدم، موسوي و توكلي نمايندگان تهران و شايق نماينده تبريز در تذكر به وزير علوم بر جلوگيري از انحلال شوراي بررسي كتاب و متون علوم انساني تاكيد كردند.

مدني نماينده گناباد ، سعادت نماينده نجف آباد و آرين منش نماينده مشهد در تذكر به وزير آموزش و پرورش خواستار اصلاح طرح ارتقاي شغلي معلمان و رفع نارضايتي اين قشر تلاشگر و ارزشمند فرهنگي شدند.

تمدن نماينده شهركرد در تذكر به رئيس جمهور خواستار دستور اعلام اسامي سوءاستفاده كنندگان از نظام بانكي كشور با توجه به منتفي شدن فرصت داده شده براي استرداد وجوه اخذ شده به سيستم بانكي كشور شد.

محمدي نماينده فريدن و فريدون شهر ، عسگري نماينده مشهد و يحيي زاده نماينده تفت و ميبد در تذكر به وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي بر رفع موانع و مشكلات استفاده روستائيان از دفترچه هاي خدمات درماني روستايي تاكيد كردند.

اسماعيلي نماينده هشترود در تذكر به وزير كشور خواستار تامين خسارت كشاورزان خسارت ديده در سال 84 با توجه به گذشت 16 ماه از زمان آن شد.

يحيي زاده نماينده تفت و ميبد در تذكر به رئيس جمهور خواستار صدور دستور به ناظران قوه مجريه در صدا و سيما براي جلوگيري از پخش گزيني اخبار مجلس كه موجب وهم و وهن مجلس مي شود و نمونه اي از آن پخش شوخي رئيس جمهور درباره محل سكونت نمايندگان مجلس وعدم پخش توضيح رئيس مجلس است.

حداد عادل پس از قرائت اين تذكر آخر اظهار داشت: ظاهرا دوستان ، در برنامه اخبار 30/8 به پخش شوخي ها بيشتر از جدي ها علاقه دارند و گاهي اوقات پخش ناقص شوخي ها موجب نگراني هايي مي شود و نمونه آن نكته اي است كه آقاي يحيي زاده اشاره كرد.