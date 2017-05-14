به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی درباره این تصادف که ساعت ٢١ شنبه در استان کرمان اتفاق افتاده، گفت: انحراف به چپ راننده سواری سمند(تاکسی) درکیلومتر ٣٠ محور کرمان-بهرامجرد باعث تصادف این خودرو با یک دستگاه کامیون بنز و پراید و کشته شدن ۴ نفرشد. در این تصادف همچنین یک نفر مجروح شد.

وی همچنین درباره تصادفی که ساعت ١٥ شنبه در استان اردبیل اتفاق افتاده، توضیح داد: تصادف بین یک دستگاه سواری پراید و سواری پیکان در کیلومتر٩٠ محور گندرلو به مرادلو روی داده که متاسفانه ٣ نفر کشته و ٢نفر مجروح به جای گذاشته است. علت این تصادف، انحراف به چپ راننده پیکان بوده است.