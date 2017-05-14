به گزارش خبرنگار مهر، محسن کریمیان ظهر یکشنبه، در مراسم بهره برداری از دو طرح کشاورزی در دهاقان با حضور وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم، اظهار داشت: با حضور وزیر جهاد کشاورزی، گلخانه سبزی و صیفی دانش نهاد آسیا شهرستان دهاقان مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

وی بیان داشت: فاز یک این گلخانه دارای ۳۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع مساحت است و از آخرین تکنولوژی برای تولید محصولات ارگانیک در آن بهره گرفته شده است.

رئیس جهاد کشاورزی اصفهان اعلام کرد: با بهره‌برداری از این گلخانه زمینه ایجاد اشتغال۱۰۰ نفر کارشناسان کشاورزی در این مجموعه مطابق با استاندادهای زیست محیطی و کشاورزی فراهم شده است.

وی گفت: این طرح با ۸۹ میلیارد ریال هزینه در حال تکمیل است.

کریمیان با بیان اینکه همچنین امروز با حضور وزیر جهاد کشاورزی، پروژه مجتمع سبز سایوان انرژی شهرستان دهاقان به بهره‌برداری می‌رسد، اعلام کرد: این پروژه به مساحت ۱۷ هزار و ۱۶۰متر مربع، اشتغال ۶۰ نفر و هزینه ۱۱۰میلیارد ریال افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی ادامه داد: سیستم بهینه سازی مصرف انرژیCHP، کنترل اقلیم الکتراکلیما، سیستم برودتی چیلر، بستر متحرک کشت سیستم بسته آبیاری، بومی سازی چراغ های رشد LED و جمع آوری و ذخیره سازی آب از شاخصه های این طرح است.

رئیس جهاد کشاورزی اصفهان اضافه کرد: همچنین کلنگ میدان میوه و تره‌بار دهاقان با ۲۷ هزار متر مربع مساحت و دارای مراکز استاندارد سورت و بسته بندی مبادله و مجموعه ترمینال توزیع میوه شهرستان دهاقان با حضور وزیر جهاد کشاورزی به زمین خورد.

وی گفت: مجری این طرح بخش خصوصی است و پیش بینی اعتبار پنج میلیارد تومانی برای آن شده است.