به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، پرویز اسدی اظهار داشت: روز گذشته به دنبال اعلام حراست سد الغدیر شهرستان ساوه مبنی بر تردد سه نفر ناشناس با یک دستگاه قایق در داخل آب پشت سد، بلافاصله تیمی از ماموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه افزود: قبل از حضور ماموران انتظامی این سه نفر توسط ماموران محیط زیست شهرستان ساوه دستگیر شده بودند.

اسدی خاطرنشان ساخت: متهمان برای سیر مراحل قانونی به پلیس تحویل و سپس به مرجع قضایی معرفی شدند.

پلمب مرکز توزیع گاز ال پی جی غیرمجاز در اراک

در عملیات ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی یک مرکز توزیع گاز ال پی جی غیرمجاز در اراک شناسایی و پلمب شد.

مهدی تقوی نیا، رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی استان مرکزی گفت: ماموران این پلیس در گزارش‌هایی مردمی از فعالیت یک مرکز توزیع گاز ال پی جی غیرمجاز در شهرک علی ابن ابیطالب شهر اراک باخبر شدند.

وی افزود: با اخذ نظریه از آتش نشانی مشخص شد که این مرکز به صورت غیرمجاز فعالیت می کند که با هماهنگی مرجع قضایی، مرکز توزیع گاز ال پی جی که موجب نگرانی و نارضایتی اهالی محل نیز شده بود، پلمب شد.