به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بعدازظهر یکشنبه در سفر به مازندران و دیدار با کارکنان و پرسنل بهزیستی استان مازندران، با بیان اینکه بزرگترین طرح اجتماعی نظام مراقبت‌های اجتماعی از دانش آموزان توسط بهزیستی در حال انجام است اظهار کرد: عملکرد شما در حوزه خدمات‌رسانی به کسانی که نه لابی کردن را بلد هستند و نه زبان گویا برای گفتن دارند، شایسته تقدیر است و تلاش شما در ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای موجب شد امروز بهزیستی مازندران در بحث ارزیابی عملکرد رتبه نخست را در کشور کسب کند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور، با اشاره به اینکه از ظرفیت افراد توانمند و کارآمد در معاونت‌های توان‌بخشی، امور بانوان وتوانمندسازی خانواده وزنان سازمان بهزیستی کشور استفاده‌شده است، گفت: با کمک همین نیروهای حرفه‌ای و کارآمد در جشنواره میلان در بین ۱۸۰ کشور جهان رتبه پنجم را در بخش توانمندسازی خانواده وزنان کسب کردیم.

محسنی بندپی، با اشاره به توانمندی و اثربخشی بانوان در بخش‌های پرسنلی و مدیریتی بهزیستی، گفت: در حال حاضر ۶۸ درصد از پرسنل بهزیستی مازندران را بانوان تشکیل می‌دهند زیرا رویکرد ما استفاده از توانمندی بانوان در بخش‌های مختلف سازمان بهزیستی است.

وی، اظهار کرد: از بدو تصدی خود در سازمان بهزیستی سه رویکرد را دنبال کردیم اینکه به‌عنوان نماینده شما و یک‌زبان گویای واقعی از اقدامات و اثربخشی شما درجاهای مختلف باشم و از نقطه نظرات کارشناسی و تخصصی شما استفاده کنم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور، ادامه داد: اینکه با دیدن کودک بد سرپرست و بی‌سرپرست به یاد بهزیستی بیفتند، نیست، اگرچه معتقدیم بهزیستی برای رشد و تکامل همه‌جانبه کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست تلاش همه‌جانبه، مستمر و پایدار دارد از سویی تلاش مستمر و پایدار و فرآیند محور برای جلوگیری و پیشگیری از آسیب‌ها و معلولیت‌ها است و پیشگیری را باید در استراتژی‌های کاری خود نهادینه کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از جاها شناختی از کارکرد بهزیستی نبود و ما هم نتوانستیم عمق زحمات خود را ارائه و پرزنت کنیم بنابراین پس از ورود به بهزیستی کشور در دولت، سازمان برنامه‌وبودجه، مجلس، امور استخدامی و.. حضور یافتم و برنامه‌ها واقدامات این سازمان را مطرح و عنوان کردم که ما ادعا داریم به پشتوانه ۲۲ هزار نیروی ماهر که با عشق و باانگیزه کار می‌کنند، می‌توانیم تولیت مسائل اجتماعی را عهده‌دار باشیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور، تصریح کرد: در ۱۰ آبان سال گذشته خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم و به‌عنوان اولین دستگاه به‌صورت علمی و تخصصی گزارش‌ها عملکردی ارائه کردیم.

محسنی بندپی بابیان اینکه امروز بهزیستی برنامه علمی و تخصصی دارد، گفت: در رویکرد دوم معتقدم یک مدیر توانمند و دارای برنامه زمانی می‌تواند سازمان را استراتژیک و با راهبردهای اقدام و عمل همراه کند که از مشارکت تک‌تک همکاران خود برخوردار باشد.

وی افزود: کسانی که علم تئوریک را نوشتند معتقدند مدیریتی موفق است که همه کارکنان را باهم همراه کند لذا ما نیز باید این سرمایه ارزشمند سازمان را با خود همراه کنیم؛ برای همین به هراستانی که سفر کردم اولین بار با کارکنان دیدار داشتم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور، تصریح کرد: برای جلب اعتماد شما همکاران به مجلس رفتیم و درباره رتبه پایین حقوق شما نسبت به حقوق همه کارکنان مشمول مدیریت قانون خدمات کشور خواستار بازنگری شدیم و برای توانمندسازی از تجربه برخی کشورها استفاده کردیم و نمایندگانی از بهزیستی استان‌ها را به کشورهای دیگر فرستادیم.

محسنی بندپی، افزود: اگر برنامه‌های توسعه را ورق بزنیم از بهزیستی نامی نبود ولی امروز بهزیستی در برنامه ششم توسعه محوریت شده است و الگوی ارائه خدمات درمان‌مدار به‌جای مجرم نگر برای معتادین متجاهر جایگزین شده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: امروز رویکرد بهزیستی در خدمات‌رسانی در بخش‌هایی همچون اورژانس اجتماعی، طرح اجتماعی نظام مراقبت‌های اجتماعی از دانش آموزان، آموزش‌های پیش از ازدواج، توانمندسازی و حمایت‌های روانی از جوانان و نوجوانان و ثبت الکترونیکی طلاق در راستای جلوگیری و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است.

رییس سازمان بهزیستی کشور، با یادآوری اینکه بزرگ‌ترین طرح اجتماعی نظام مراقبت‌های اجتماعی از دانش آموزان توسط بهزیستی در حال انجام است، گفت: اقدامات مشاوره‌ای اثربخشی که در اورژانس‌های اجتماعی کشور انجام شد موجب شد در سال ۹۴ حدود ۲ هزار و ۸۸۰ زن و یک هزار و ۴۴۰ مرد با مداخلات به هنگام از اقدام به خودکشی نجات یافتند.

محسنی بندپی، در ادامه از راه‌اندازی و توسعه کمی و کیفی اورژانس اجتماعی در ۱۴۰ شهرستان کشور ازجمله در شهرهای، میان‌دورود، جویبار، سوادکوه، نور و عباس‌آباد مازندران خبر داد و گفت: این اورژانس با حضور در محلات آسیب‌پذیر شهر نسبت به رفع مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی اقدام می‌کند.