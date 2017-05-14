به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حبیبی خلیفه لو در زمینهٔ بحث رضایتمندی شهروندان از شهرداری، گفت: بنا بر اعلام قوه قضائیه بیشترین شکایات مردمی از دستگاه‌های دولتی مربوط به شهرداری‌ها است و همین نشان می‌دهد که رضایتمندی مردم از شهرداری‌ها به چه میزان است.

وی افزود: مؤلفه‌هایی مثل خدمات‌رسانی مطلوب و توجه عادلانه به بخش‌های مختلف شهر، شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌های شهرداری و همچنین توجه به رفاه عمومی از مهم‌ترین عوامل افزایش رضایتمندی مردم است.

این کارشناس روانشناسی در حوزه مدیریت پروژه‌های عمرانی بودجه شهرداری را یک سیستم درآمد و هزینه عنوان کرد که خودش باید بودجه را جذب کرده و هزینه کند.

وی با اعلام اینکه کمتر از ۱۰ درصد بودجه شهرداری توسط دولت از طریق مالیات و ارزش‌افزوده تأمین می‌شود، تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد بودجه را شهرداری خودش باید جذب کند و در عیناً حال باید سعی کند که اصل تعادل یعنی درآمد و هزینه برابر باشد.

این فعال اجتماعی شفافیت حساب‌های شهرداری را برای افزایش رضایتمندی و اطمینان شهروندان ضروری دانست و گفت: بودجه شهرداری باید در یک فضای شیشه‌ای برای همه قابل دریافت و ملموس باشد و مردم باید بدانند که هزینه کردشان برای عوارض و دیگر پرداختی‌ها به شهرداری در کجا صرف می‌شود.

این کارشناس روانشناسی در حوزه مدیریت پروژه‌های عمرانی همچنین به بحث تکریم ارباب‌رجوع و دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: نباید شهروندان در راهروهای شهردارها از این اتاق به اتاق دیگر پیگیر پرونده خود باشند بلکه باید چرخه رسیدگی به پرونده‌ها الکترونیک و بدون حضور ارباب‌رجوع انجام شود.

وی ادامه داد: بدین‌وسیله هم از اتلاف وقت شهروندان جلوگیری شده و هم جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی گرفته می‌شود.

این کارشناس امور شهری در پایان متذکر شد که مؤلفه‌های دیگر همچون فراهم‌سازی زندگی بهینه در شهر کرج، مهیاسازی محیط فرهنگی برای اعتلاء همه اقشار جامعه و در کل ایجاد محیط اجتماعی بالنده و شاد می‌تواند در بالا بردن رضایتمندی شهروندان مؤثر واقع شود.