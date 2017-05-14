به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی دبکافایل، ارتش رژیم صهیونیستی امروز رزمایش یک هفته‌ ای را در مرزهای شمالی خود در مجاورت مرز با کشورهای لبنان و سوریه با حضور واحدهای زرهی و نیز بهره گیری از پوشش هوایی آغاز کرد.

بر اساس اعلام «دبکا فایل»، در مرزهای شرقی سرزمین های اشغالی هم رزمایش مشترک آمریکا و اردن با نام «شیر مشتاق» (Eager Lion ۲۰۱۷) که از هفته گذشته آغاز شده است؛ در حال برگزاری است. همچنین، عربستان سعودی و امارات نیز در این رزمایش حضور دارند.

وبگاه وابسته به رژیم کودک کُش صهیونیست در پایان مدعی شده است که انجام دو رزمایش با فاصله زمانی کم در مرزهای رژیم اسرائیل، اردن و سوریه؛ دمشق و حزب الله را تحت فشار گذاشته است.