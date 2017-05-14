به گزارش خبرنگار مهر، مهران تیشه گران پیش از ظهر یکشنبه در مجمع انتخابی رئیس هیات ورزش ناشنوایان استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: هم اکنون ۲۰ رشته ورزشی ناشنوایان زیر نظر فدراسیون ورزش ناشنوایان کشور فعال هستند و توانمندی خوبی برای گسترش این رشته ها وجود دارد.

وی افزود: به این منظور نیاز است که حمایت ها و پشتیبانی هایی در رابطه با ورزش ناشنوایان انجام شود که یکی از این حمایت ها، فراهم سازی سالن های اختصاصی ورزش ناشنوایان است که به این ترتیب زمینه پرورش ورزشکاران حرفه ای در این عرصه فراهم می شود.

دبیر فدراسیون ورزش ناشنوایان کشور بیان کرد: از سوی دیگر هیات های ورزش ناشنوایان در استان ها با مشکلات و کمبودهایی از جمله فضای فیزیکی یا مسائل مالی روبور هستند که در این رابطه می طلبد که نهادهایی همچون بهزیستی، شهرداری و... حمایت های لازم را انجام دهند.

تیشه گران خاطرنشان ساخت: از جمله دغدغه هایی که ورزشکاران ناشنوا با آن روبر هستند مشکل درآمدزایی و اشتغال است که قطعا تاثیر منفی بر روند ارتقای ورزش ناشنوایان دارد و حل این مساله از طریق تعامل دولت و مجلس اقدام مهمی در راستی حمایت از ورزش ناشنوایان است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر از ۲۰ رشته ورزشی فدراسیون ناشنوایان، ۱۲ رشته زیر نظر هیات ورزش ناشنوایان استان مرکزی فعال هستند تصریح کرد: این مساله نشانگر ظرفیت و توانمندی استان مرکزی در این حوزه است.

دبیر فدراسیون ورزش ناشنوایان کشور اضافه کرد: همچنین دعوت از هشت ورزشکار ناشنوای این استان برای حضور در اردوی تیم ملی از دیگر نشانه های وجود ظرفیت مطلوب استان مرکزی برای ورزش ناشنوایان و ضرورت حمایت از این ورزش است.

گفتنی است در پایان این مجمع انتخابی، غلامعباس کزازی با کسب اکثریت آراء، به عنوان رئیس هیات ورزش ناشنوایان استان مرکزی انتخاب شد.