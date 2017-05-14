به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی بعدازظهر یکشنبه در حاشیه نشست با کارکنان بهزیستی استان مازندران با اشاره به برنامه ریزی برای راه اندازی اورژانس اجتماعی در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر و بابیان اینکه ما خط مقدم ارائه خدمت و درک مشکلات هستیم گفت: برای برخورداری مددجویان بهزیستی از تجهیزات کمک توان‌بخشی اقدامات خوبی صورت گرفت درعین‌حال بیشترین حضور مؤثر و دیدار را از مراکز نگهداری سالمندان و مراکز بهزیستی داشتند که نشان از توجه و اهتمام مجموعه دولت و سازمان در رفع آسیب‌های اجتماعی دارد.

محسنی بندپی، دیگر اقدامات دولت تدبیر و امید را در حوزه بهزیستی برشمرد و گفت: بازنگری قانون مدیریت خدمات کشور تا از ضریب ۱.۱ برخوردار شوند، پیگیری سختی کار کارکنان بهزیستی (در بخش‌های شیرخوارگاه، خط ۱۴۸۰، مراکز نگهداری معلولین و ...) توسط دبیر کمیسیون اجتماعی دولت، تهیه اطلس جغرافیایی آسیب‌ها و ...اقدامات بهزیستی کشور در طی دوتا سه سال اخیر بوده است.

وی با اشاره به افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش بهزیستی، گفت: افزایش مستمری مددجویان مختص به زمان انتخابات نیست بلکه موضوع افزایش مستمری را در شهریور سال ۹۵ در دولت مطرح کردم و به رئیس‌جمهور قبل از قانون برنامه ششم افزایش مستمری را پیشنهاد دادم.

محسنی بندپی، بابیان اینکه همه معلولان ضایعه نخاعی از امروز تحت پوشش بهزیستی قرار می‌گیرند، افزود: گفته شد حقوق افراد معلول و کسانی که قدرت کار کردن ندارند باید ۴۹ درصد حقوق باید مدنظر قرار گیرند.

به گفته وی بهزیستی راهی را بازکرده و هدفمند است که محوریت کار و تولیت مسائل اجتماعی را بر عهده بگیرد وبرای همه این مطالب و مسائل راهکار تخصصی و علمی دارد.