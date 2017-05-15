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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۱۲

در سال جاری اجرایی می شود؛

بروز رسانی رشته های علوم انسانی در اولویت وزارت علوم

بروز رسانی رشته های علوم انسانی در اولویت وزارت علوم

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تحصیلات تکمیلی وزارت علوم از تمرکز این وزارتخانه در به روز کردن رشته های علوم انسانی خبرداد.

عبدالرحیم نوه ابراهیم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از برنامه های دفتر برنامه‌ریزی و تحصیلات تکمیلی وزارت علوم به روز کردن تمام دروسی است که بیشتر از ۵ سال قدمت دارند.

وی افزود: در حال حاضر اکثر دروس به روز شده اند و تعداد کمی از دروس باقی مانده که هنوز به روز نشده اند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تحصیلات تکمیلی وزارت علوم افزود: امسال تمرکز ما بر بازنگری و به روز کردن رشته های علوم انسانی است و تلاش می کنیم هم رشته های زیر نظر وزارت علوم و هم ۱۵ رشته واگذار شده به شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی را به روز کنیم.

وی ادامه  داد: حجم رشته های علوم انسانی نسبت به بقیه رشته ها بیشتر است و ۵۰ درصد رشته ها را علوم انسانی تشکیل می دهد.

کد مطلب 3978666
زهرا سیفی

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