بروز رسانی رشته های علوم انسانی در اولویت وزارت علوم

عبدالرحیم نوه ابراهیم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از برنامه های دفتر برنامه‌ریزی و تحصیلات تکمیلی وزارت علوم به روز کردن تمام دروسی است که بیشتر از ۵ سال قدمت دارند.

وی افزود: در حال حاضر اکثر دروس به روز شده اند و تعداد کمی از دروس باقی مانده که هنوز به روز نشده اند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تحصیلات تکمیلی وزارت علوم افزود: امسال تمرکز ما بر بازنگری و به روز کردن رشته های علوم انسانی است و تلاش می کنیم هم رشته های زیر نظر وزارت علوم و هم ۱۵ رشته واگذار شده به شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی را به روز کنیم.

وی ادامه داد: حجم رشته های علوم انسانی نسبت به بقیه رشته ها بیشتر است و ۵۰ درصد رشته ها را علوم انسانی تشکیل می دهد.