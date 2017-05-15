به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، محمد سویدانلویی مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان خراسان شمالی امروز ۲۴ اردیبهشت درباره زلزله ۵.۷ ریشتری که دیشب خراسان شمالی را لرزاند گفت: «در این زلزله عمارت مفخم و آیینه‌خانه مفخم آسیب دیدند و به عمارت مفخم آسیب بیشتری وارد شده است.»

او درمورد میزان آسیب واردشده به این دو بنا گفت: «برای تخمین دقیق آسیب و جزئیات بیشتر باید منتظر کارشناسی دقیق‌تری بود.»

سویدانلویی اعلام کرد: «به اشیای نفیس موزه مفخم آسیبی وارد نشده و این اشیا با رعایت اصول و دستورالعمل‌ها به جای امنی انتقال داده شده‌ است.»

به گفته‌ مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان خراسان شمالی، دیگر آثار باستانی این استان در زلزله شب گذشته آسیب جدی ندیده‌اند.