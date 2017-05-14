به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف نامزد دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در بدو ورود به شهر شیراز با حضور در گلزار شهدا به مقام شامخ شهدای این شهرستان ادای احترام کرد و در جمع پرشور مردم شیراز در مسجد دانشگاه شیراز حاضر شد.

قالیباف گفت: امروز در خانه های همه ملت ما قران کریم و در کنار آن دیوان حافظ قرار دارد. خوشحالم در استانی که دارای قابلیت ها و منابعی عظیم است حضور یافتم.

نامزد دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری افزود: امروز در شرایطی هستیم که کشور ما در بحران اقتصادی، بیکاری، رکود و گرانی قرار دارد. همه خانواده ها تحت تاثیر این بحران اقتصادی هستند که آسیب های اجتماعی را در پی داشته است.

وی تصریح کرد: امروز پدرها نگران پسران و دختران خود هستند که از بیکاری رنج می برند. امروز بخشی از جوانان مخصوصا دختران دچار بحران افسردگی ناشی از بیکاری شده اند.

قالیباف گفت: امروز استان فارس نیز از بحران بیکاری رنج می برد در حالی که حدود ۱۸ درصد از ذخایر نفت و گاز در کشور وجود دارد. ذخایر گازی اخیرا در استان فارس پیدا شده که نشان می دهد استان فارس قطب کشور خواهد بود.

نامزد دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری افزود: استان فارس قطب پزشکی، الکترونیک است و در کشاورزی و گردشگری از قابلیت های فوق العاده ای برخوردار است این استان، استانی زر خیز است.

وی تصریح کرد: واقعیت تلخ این است که علی رقم همه این استعداد ها و قابلیت ها مردم ما روز به روز فقیر تر می شوند. ما در انقلاب اسلامی متعهد شدیم برای مردم و همه کسانی که در نظام اسلامی با هر دین، قومیت و سلیقه و گرایشی زندگی می کنند امنیت و اسایش ایجاد کنیم و بستر را برای سعادت اخروی مردم فراهم کنیم.

قالیباف گفت: امروز فرد انقلابی و میهن پرست باید بتواند این مشکلات را حل و فصل کند. مشکل اصلی ما در ناکار آمدی مدیرانی است که در این کشور مدیریت می کنند.

نامزد دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری افزود: ما حتما تجار، کارخانه داران، سرمایه گذاران و هرکسی با هر سلیقه ای که در این کشور کار می کند و صدها میلیارد سرمایه دارد را دوست داریم و به وی خدمت می کنیم.

وی تصریح کرد: ما مخالف تولید ثروت نیستیم اما نباید مدیران به دنبال ثروت اندوزی بروند.

نامزد انتخابات ادامه داد: مشکل ما افراد ۴ درصدی هستند که ده ها شرکت دارند؛ چرا باید مدیران در شرکت های خصوصی مشغول باشند. مردم ما سه تا چهار سال باید در نوبت وام باشند اما یکی از مدیران ۴۰۰میلیارد بدون وثیقه وام می گیرد.

قالیباف گفت: مسئولان در جمهوری اسلامی نباید به دنبال ثروت اندوزی بروند همه دغدغه آن ها باید مردم باشد.

وی تاکید کرد: حق مردم است بدانند مسئولشان چه مقدار مال و ثروت دارند.

قالیباف گفت: ۲۹ اردیبهشت تصمیم می گیریم سکان کشور را به دست کسی بدهیم که دغدغه او دغدغه مردم باشد نه اعوان و انصارش. چرا باید در کشور ۲۵میلیارد دلار قاچاق ارز و کالا وجود داشته باشد؛ مطمئن باشید این قاچاق ناشی از فساد است.

قالیباف تاکید کرد: بنده به مردم عزیزمان متعهد شدم در طول دولت مردم در چهار سال پیش رو پنج میلیون شغل را به همت شما جوانان راه اندازی کنیم؛ سابقه مدیریت من نشان می دهد هر وعده ای را که دادم عملی کردم. به شما قول می دهم از روزی که به همت شما این تغییر حاصل شود و دولت مردم مستقر شود من تابلوی شمارش ۵ میلیون شغل را ایجاد خواهم کرد تا همه مردم ببینند.

وی ادامه داد: ۴درصدی ها سامانه کارانه را که با کمک جوانان فعال شده بود را تعطیل کردند و خودشان سایت کارورزی بالا اوردند.

قالیباف گفت: برای کسانی که از کار منفک شده اند متعهد شدیم تا پیدا کردن کار، ماهانه ۲۵۰هزار تومان بدهیم چندین میلیون خانواده در کشور وجود دارند که در فقر مطلق زندگی می کنند من هر هفته به اینگونه خانواده ها سرکشی می کنم.

وی افزود: خانواده ای که پدر خود را از دست داده، مادر۶۰ ساله و ۸ فرزند معلول دارد جز یارانه منبع درامد دیگری ندارند.

قالیباف تاکید کرد: دولتی که دنبال تاجر مسلکی است این مشکلات را درک نمی کند و می گوید دختر مظلوم وزیر حالا۲۰۰میلیون کالا وارد کرده است.

وی ادامه داد: اگر امروز بیکاری در کشور وجود دارد دلیلش این افراد هستند.

قالیباف گفت: ما از جوانان مان خجالت می کشیم. در میان مسئولان چنین نگاهی وجود دارد؛ این خواسته امام و رهبری نیست؟

نامزد انتخابات تاکید کرد: همه گرایش ها و سلیقه های سیاسی برای ما محترم هستند ان چه ما مقابل ان ایستادگی می کنیم زمانی است که همه منابع کشور در دست ۴درصدی ها قرار دارد.

وی تصریح کرد: ان شا الله با اراده شما جوانان، عشایر و مردم کار را جایگزین حرف و عمل را جایگزین شعار خواهیم کرد.

قالیباف گفت: در مناظره آن ها گفتند ما حقوق و املاک نجومی نگرفتیم من سند ارائه داده و روی سایت ها گذاشتم. فرهنگ قرآنی به ما اجازه داده که اگر کسی به دروغ بخواهد ظلمی به جامعه کند آن را رسوا کنیم.

وی تاکید کرد: در مقابل ظلم به مردم کسی حق سکوت ندارد از این ۵میلیون شغل یک میلیون و دویست هزار شغل را در مناطق روستایی و مناطق محروم ایجاد خواهیم کرد.

قالیباف گفت: امیدوارم با خواست و اراده شما مردم و لطف خداوند بتوانیم با دولت مردم با کمک جوانان به گونه ای عمل کنیم که ارامش و اسایش اقتصادی در زندگی یکایک شما ملموس باشد.