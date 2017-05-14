به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سیستم های پدافند هوایی روسیه در منطقه شرق دور، با توجه به پرتاب موشک امروز کره شمالی به حالت آماده باش کامل درآمد.

«ویکتور اوزروف» رئیس کمیته دفاعی و امنیتی شورای روسیه اعلام کرد که اگرچه روسیه می داند که هدف این رزمایش پرتاب موشک به سمت روسیه نیست، اما با این حال، باید کشور خود را از حوادث احتمالی آینده محافظت نماید.

امروز کره شمالی از منطقه «کوسانگ» واقع در شمال غربی «پیونگ یانگ» اقدام به پرتاب موشک نمود، که این موشک نزدیک مرز روسیه سقوط کرد.

این موشک به طور عمدی تحت زاویه مدار دور بالا شلیک شد تا باعث افزایش ارتفاع پرتاب موشک گردد. در نتیجه فاصله از محل شلیک تا محل سقوط کاهش یافته است.

دولت آمریکا نیز در این خصوص اعلام کرد، آخرین اقدام کره شمالی خبر خوبی برای روسیه نیست. زیرا این اتفاق در نزدیکی مرزهای روسیه صورت گرفته است.