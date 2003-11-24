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۳ آذر ۱۳۸۲، ۱۰:۰۳

در ادامه سلسله نشست هاي فلسفي دانشكده ادبيات

بابك احمدي از " زبان شناسي و هرمنويتيك " مي گويد

دكتر بابك احمدي به دعوت جهاد دانشگاهي دانشكده ادبيات دانشگاه تهران روز دوشنبه 10/9/82 در دانشگاه تهران سخنراني خواهد كرد .

به گزارش خبرنگار فرهنگي « مهر»  در ادامه سلسله نشست هاي فلسفي جهاد دانشگاهي دانشكده ادبيات دانشگاه تهران كه به موضوع زبان شناسي و فلسفه  اختصاص دارد روز دوشنبه 10/9/82  ساعت 15، دكتر بابك احمدي تحت عنوان « زبان شناسي و هرمنويتيك» سخنراني خواهد كرد . علاقه مندان براي حضور در اين جلسه مي توانند به « تالار كمال » دانشكده ادبيات دانشگاه تهران مراجعه كنند . گفتني است كه دكتر احمدي تا كنون كتاب هاي زيادي درباره هرمنويتيك منتشر كرده است كه برخي از آنها عبارتند از : آفرينش و آزادي / نشر مركز؛ هرمنويتيك مدرن/ نشر مركز؛ ساختار و تاويل متن/  نشر مركز؛ ساختار و هرمنويتيك/ انتشارات گام نو .  

کد مطلب 39787

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