به گزارش خبرنگار مهر، بهمن طیبی بعدازظهر یکشنبه در آئین اختتامیه دومین المپیاد ورزشی استان گلستان، اظهار کرد: مشکل اشتغال قهرمانان ورزشی استان گلستان با مصوبه هیئت دولت تا حد قابل توجهی برطرف شده است.

وی افزود: باید از دولت یازدهم که همواره حامی ورزش بوده تشکر ویژه داشته باشم و در برنامه ششم توسعه اعتبارات ورزشی دو برابر شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان با بیان اینکه در سال ۹۵ اتفاقات خوبی در ورزش استان رخ داد، گفت: استان گلستان در سال گذشته برای نخستین بار در المپیک نماینده داشت و در ارزیابی وزارت ورزش و جوانان هم چهارمین استان برتر ورزش کشور معرفی شد تا جهش ۱۲ پله ای داشته باشد.

طیبی تصریح کرد: مجموعه های سوارکاری گلستان پس از ۲۰ سال به استان بازگشت که مجموعه مدیران استانی تلاش زیادی در این راستا انجام دادند.

وی ادامه داد: در سال ۹۵ اتفاقات خوب دیگری مانند برگزاری المپیاد ورزشی، جام روستا قهرمان و طرح استعدادیابی در استان گلستان رخ داد.

وی یادآور شد: ستاد ساماندهی امور جوانان استان گلستان در سال ۹۵ رتبه برتر کشور را کسب کرد.