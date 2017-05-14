به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین از درگیری های شدید میان نیروهای عراقی و داعش در برخی مناطق الموصل القدیمه و پیشروی های حشد شعبی در القیروان و اطراف آن در غرب موصل خبر داد.

خبرنگار المیادین در غرب موصل گزارش داد: درگیری های شدیدی میان نیروهای عراقی و داعش در محله الاقتصادیین در جریان است و نیروهای عراقی عملیاتی را برای بازپس گیری محله های الرفاعی و ۱۷ جولای، الاقتصادیین و العریبی شروع کرده اند و شمارش معکوس برای آزادسازی مناطق تحت اشغال داعش در الموصل القدیمه شروع شده است.

المیادین از حملات داعش با پهپاد به ورودی های محله الاقتصادیین و منفجر شدن خودرو بمبگذاری شده در درگیری های کنونی در محله مذکور خبر داد.

در القیروان و اطراف آن، نیروهای حشد شعبی مواضع داعش را به شدت زیر آتش قرار دادند و تنها خط امداد رسانی داعش خط القحطانیه است و همه خطوط از سوی نیروهای مردمی عراق قطع شده است.

نیروهای مردمی دو یورش داعش با خودرو بمبگذاری شده در خط الصد در جنوب قیروان را دفع کردند و این نیروها به پیشروی به سوی القیروان در غرب موصل ادامه می دهند و با رسیدن به ورودی های آن آماده وارد شدن به قیروان و آزادسازی آن می شوند.

عرفان الحیالی وزیر دفاع عراق در بازدید از ستاد عملیات حشد شعبی در غرب تلعفر از اهتمام ویژه حشد شعبی به آوارگان و ایجاد امنیت برای آنها خبر داد.

این در حالی است که حیدر المطوری فرمانده نیروهای ویژه تکاور اعلام کرد که تنها سه منطقه یعنی الزنجیلی، الشفاء و نیمی از الموصل القدیمه تحت اشغال داعش است و بزودی این مناطق نیز آزاد خواهد شد.