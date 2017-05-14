به گزارش خبرنگار مهر، ساسان ناطق در دومین کارگاه تخصصی تاریخ شفاهی با عنوان«از ایده تا اجرا» که با حضور نویسندگان و جمعی از علاقمندان در حوزه هنری قزوین برگزار شدبر نقش پژوهش در آشنایی مصاحبه گران با زمینه های مرتبط با وقایع گفت: این آشنایی می تواند مصاحبه کننده را پا به پای راوی جلو ببرد و به حافظه دارنده خاطره در یاری رساند.

ناطق بیان کرد: به تصویر کشیدن صحنۀ واقعه در حین نگارش به جای گزارش صرف می تواند در جذابیت داستان (واقعه) نزد خوانندگان تأثیری فراوان بگذارد، چراکه خاطره نویسان به گونه ای رویدادها را می نگارند که معلوم نیست حادثه در روز یا شب، در خشکی یا بیابان رخ داده است به همین دلیل باید کاربرد جغرافیای واقعه، ساعت، زمان و فصل در رویداد، یا وضعیت سرما و گرما در وقایع و نیز نوع شخصیت اصلی و دیگر شخصیت‌های درگیر بیان شوند، زیرا این عناصر در فضای حاکم بر واقعه تأثیر دارند.

این نویسنده در ادامه از مصاحبه کنندگان خواست در حین مصاحبه تلاش کنند از گفتگو میان راوی و بازیگران رخداد بهره بگیرند و برای روشن شدن ابعاد بیشتر وقایع درصورت لزوم به دوستان راوی مراجعه کرده، خاطرات مشترک را از زبان آن‌ها ثبت و در جای خود استفاده کنند.

در این جلسه الزامات مصاحبه، فرایند ضبط، شیوه توصیف از واقعه، شخصیت پردازی اشخاص درگیر در رخدادها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این برنامه به همت واحد فرهنگ و مطالعات پایداری این مرکز بصورت مستمر برگزار می شود.

