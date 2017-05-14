به گزارش خبرگزاری مهر، شاپور رضائی اظهار داشت: در اجرای بند(و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۶ سود و جرائم متعلقه تسهیلات تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال (اصل تسهیلات) خسارت دیدگان ناشی از حوادث قهری، گیرندگان تسهیلات یارانه دار تبصره‌ای مورد حمایت یا تضمین دولت، بدهکاران فاقد تمکن مالی و همچنین خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه بخشوده می‌شود.

وی افزود: مشتریانی که برابر با دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی نسبت به تسویه نقدی اصل بدهی خود(کمتر از ۲۵۰ میلیون ریال) اقدام کنند، سود و وجه‌التزام بدهی آنان بخشوده خواهد شد.

وی اظهار داشت: ملاک اصلی محاسبه اصل بدهی، آخرین قرارداد منعقد شده بین بانک و مشتری بوده و فقط یک پرونده تسهیلاتی مشمول استفاده از این قانون خواهد شد.

رضائی عنوان کرد: بدهکاران مشمول می توانند با مراجعه به شعب این بانک، نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند.