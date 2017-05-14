به گزارش خبرنگار مهر، شهروندان این حادثه را ساعت ۱۱:۵۵ دقیقه صبح امروزبه سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی اطلاع دادند که بلافاصله نیروهای عملیاتی ایستگاه ۲۹ با هماهنگی ستاد فرماندهی این سازمان به خیابان پاسداران، خیابان سروستان هفتم روانه شدند.

رضا شقاقی رئیس ایستگاه ۸۹ آتش‌نشانی تهران که مسئولیت هدایت نیروهای عملیات آتش‌نشانی را عهده‌دار بود، درمورد چگونگی وقوع این حادثه گفت: پیش از وقوع این حادثه، یک دستگاه بیل مکانیکی در عمق ۴ متری قطعه زمین ۲ هزار متر مربعی مشغول گودبرداری بود که به دلیل رعایت نکردن موازین ایمنی به هنگام گودبرداری ناگهان دیوارها و سقف ساختمان نمایشگاه اتومبیل فرو ریخت.

وی اضافه کرد: پیش از وقوع این حادثه یک دستگاه خودرو سواری هیوندا در داخل نمایشگاه اتومبیل قرار داشت که در زیر آوار مانده و خسارت زیادی به آن وارد شد.

شقاقی اعلام کرد که پس از جستجوی آتش نشانان در زیر آوار ساختمان نمایشگاه مشخص شد که خوشبختانه هیچ‌کس در زیر آوار گرفتار نشده بود.

وی افزود: آتش نشانان بی درنگ با کشیدن نوار هشدار دهنده برای جلوگیری از رفت و آمد شهروندان، محل حادثه را ایمن‌سازی کردند.

رئیس ایستگاه ۸۹ آتش‌نشانی با اشاره به این که تحقیقات بیشتر درخصوص علت بروز این حادثه از سوی کارشناسان آتش‌نشانی درحال انجام است، تصریح کرد: آتش نشانان پس ازایمن سازی و اقدامات احتیاطی، محل را به عوامل شهرداری و انتظامی منطقه سپردند.