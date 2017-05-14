به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا طلایی بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری که در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان قم برگزار شد، با ارائه گزارشی از فعالیت‌های این سازمان در سال گذشته زراعی، اظهار کرد: امسال از نظر بارندگی سال بسیار خوبی را سپری کردیم و بارندگی استان از میانگین ۲۰ سال گذشته وضعیت بهتری را داشت و با باراندگی‌هایی که در زمستان و بهار داشتیم بسیاری از مناطقی که مشکل کم آبی داشتند از وضعیت بهتری برخوردار شده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه در شرایط سخت کم آبی کشاورزان ما بسیار تلاش کردند، افزود: قرارگیری در شرایط سخت کم آبی باعث شد که شیوه‌های جدید و نویی توسط کشاورزان به کار گرفته شود، یکی از موفقیت‌های مجموعه وزارتخانه کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان قم به خاطر شرایطی سختی بود که برای کشاورزان در این چند ساله به وجود آمده بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به اینکه با تدابیری که اندیشه شد با وجود همه محدودیت‌ها در سال‌های گذشته تولیدات خوبی را داشتیم، تصریح کرد: ساعات کارکرد چاه‌های کشاورزی کاهش پیدا کرد و به طبع آن سطح زیرکشت هم کاهش پیدا کرد، در واقع هر سال به همان نسبت که ساعت کارکرد چاه کاهش پیدا می‌کرد کاهش سطح زیر کشت را داشتیم.

وی افزود: در سال‌های گذشته از سطح زیرکشت گندم، جو و یونجه استان کاهش دادیم اما با همین تدابیر فنی بیش از ۱۰ رقم بذر زراعی جدید وارد چرخه کشت استان کردیم و بیش از ده‌ها طرح تحقیقاتی در مرکز تحقیقاتی استان انجام شد.

طلایی از افزایش ۲۰ درصدی تولیدات محصولات کشاورزی در سال ۹۵ نسبت به سال قبل خبر داد و افزود: کشت گندم در کشور از ۵ میلیون تن به ۱۱ و نیم تن رسید و این ۶ و نیم میلیون تن که در گذشته از خارج کشور وارد می‌شد.

وی ادامه داد: در سال گذشته این ۶ و نیم میلیون تن توسط دولت از کشاورزان خریداری و هزینه آن به کشاورز پرداخت شد و به این صورت، درآمد کشاورز بالا رفته و این پول وارد اقتصاد کشاورزی شد.

خرید ۳۰ هزار تن گندم طی سال آینده در قم

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به کشت گندم در استان قم نیز افزود: در سال‌های گذشته ۵ الی ۶ هزار تن گندم از کشاورز خریداری می‌شد، اما در سال گذشته این رقم به ۲۰ هزار تن رسیده و بر اساس پیش بینی‌ها در سال آینده به ۳۰ هزار تن خواهد رسید.

وی با اشاره به کاهش قیمت محصولات و قیمت علوفه، جو و ذرت در استان قم، اظهار کرد: در قبال آن محصول تولیدی دامدار افزایش قیمت پیدا کرد، یعنی کشاورز با پرداخت هزینه کمتر برای خوراک دام محصول نهایی دام خود را با قیمت بالاتر عرضه می‌کند.

طلایی از رشد ۳ و ۹۶ دهم درصدی بخش کشاورزی در کشور خبر داد و افزود: در استان قم هم به همین میزان شاهد رشد کشاورزی بودیم.

وی با تأکید بر اهمیت دو محصول انار و پسته در استان قم، تصریح کرد: در محصولات باغی یکی از امتیازات ما صادرات است، ما در استان قم در دو محصول پسته و انار رتبه ملی داریم که ارزش صادراتی داشته و برای استان ارز آور است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم از ۷ هزار هکتار توسعه باغات استان خبر داد و گفت: توسعه باغ‌ها و به ویژه بسته مجموعه عملکرد ما را در صادرات بسیار بالا برده است.

وی با اشاره به افزایش درآمد حاصل از صادرات کشاورزی، اظهار کرد: در سال ۹۲ کل ارزش کالاهای صادراتی کشاورزی استان قم ۱ و ۷ دهم میلیون دلار بوده است اما در سال ۹۵ این رقم به ۲۷ میلیون دلار رسید.

طلایی با اشاره به اهمیت توسعه صنایع تکمیلی و تبدیلی در استان قم، افزود: این بخش اشتغال زا است، در سال گذشته ۹۷۲ مورد اشتغال داشتیم که عمدتاً در بخش صنایع تکمیلی و تبدیلی بوده است.

اجرای بیش از ۷ هزار هکتار سیستم آبیاری تحت فشار

وی از اجرای بیش از ۷ هزار هکتاری سیستم آبیاری تحت فشار در استان قم خبر داد و گفت: کشاورزان و تشکل‌های مختلفی در بخش مدیریت منابع آب ورود پیدا کردند و اگر روند آبیاری تحت فشار به همین صورت ادامه پیدا کند در ۵ سال آینده همه اراضی کشاورزی استان از شیوه‌های نوین آبیاری بهره مند می‌شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با تأکید بر ظرفیت گسترده استان قم در بحث گیاهان دارویی، افزود: از مباحثی که می‌تواند اقتصاد ما را توسعه دهد گیاهان دارویی است و یکی از محورهای اصلی آینده کشاورزی استان قم گیاهان دارویی خواهد بود، از جمله آن‌ها می‌توان به کشت گل محمدی در استان هم اشاره کرد که بسیار موفق بوده است.

وی با ارائه آماری از عملکرد ۳ سال زراعی گذشته افزود: در تولیدات زراعی در ۳ سال گذشته ۳۲ درصد، در محصولات باغی ۶۳ و ۳ دهم درصد، در تولیدات دامی یک و ۷ دهم درصد و در عرصه شیلاتی هم ۲۰ درصد رشد داشته‌ایم.

طلایی با تأکید بر اینکه ۹۵ درصد پروژه‌های اقتصاد مقاومتی اجرایی شده است، گفت: کشت دانه‌های روغنی مانند کلزا از ۵۰۰ هکتار به ۲۳۰۰ هکتار رسیده است و ۳ هزار و ۷۱۰ تن محصولات دانه‌های روغنی داشته‌ایم.

وی ادامه داد: یکی از سخت‌ترین کارها جایگزین کردن یک کشت جدید برای کشاورز است در کشت دانه‌هایی روغنی کار بزرگی صورت گرفته است و در واقع به منظور تأمین بخشی از روغن وارداتی صورت گرفته است تا بخشی از ۹۶ درصد روغن وارداتی در استان تأمین شود.