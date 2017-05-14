به گزارش خبرنگار مهر، علی دلخروشان در جمع خبرگاران اظهارکرد : ساعت ۱۵و ۳۱ دقیقه امروز حادثه واژگونی اتوبوس در کیلومتر ۴۰ محور بیرجند-طبس به مرکز پیام اورژانس خوسف اعلام شد.

وی بیان کرد: بلافاصله ۱ دستگاه اتوبوس آمبولانس،۵ دستگاه آمبولانس و ۲ خودروی فرماندهی عملیات اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.

دلخروشان افزود : این حادثه ۱۸ مصدوم داشت که ۷ مصدوم با اتوبوس آمبولانس ،۱۱ مصدوم توسط آمبولانس های اورژانس و هلال احمرپس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی به بیمارستان امام رضا (ع)بیرجند اعزام شدند.

وی بیان داشت : متاسفانه یکی از مصدومین که آقایی ۷۵ ساله بود علیرغم تلاش کادر درمانی در بیمارستان فوت کرد.

وی ادامه داد: وضعیت یک مصدوم دیگر این حادثه نیز وخیم گزارش شده است.