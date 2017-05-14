به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، در حالی که تیم شش نفره بانوان ایران موفق به کسب یک طلا، یک نقره و سه برنز شده بود، محدثه آقایی هم در وزن ۶۸+ کیلوگرم روی سکوی سوم ایستاد تا بانوان کاراته با ۵ طلا، نقره و برنز به کار خود در این مسابقات پایان دهند.

آقایی در اولین دیدار خود یک بر صفر نتیجه را به «ملتم هاکاواوغلو» از ترکیه واگذار کرد. با صعود حریف ترکیه ای به دیدار نهایی، آقایی شانس حضور در دیدار رده بندی را پیدا کرد و در این مرحله «بانورا» از اندونزی را ۳ بر صفر شکست داد و به نشان برنز دست پیدا کرد.

برای تیم ملی کاراته کشورمان تا کنون نسرین دوستی یک مدال طلا، رزیتاعلیپور یک نشان نقره، ابوالفضل شهرجردی، مهسا افسانه، محدثه آقایی، طراوت خاکسار و امیرمهدیزاده هم پنج نشان برنز کسب کرده اند. بهنوش نجفی، علی اصغرآسیابری، سعید احمدی و ذبیح الله پورشیب دیگر کاراته کاهای تیم کشورمان در این مسابقات بودند که از دست یابی به مدال بازماندند.

مجموع مدال های کاروان ایران در چهارمین دوره بازی های کشورهای اسلامی به این شرح است:

مدال طلا:

نرجس امام قای نژاد (تفنگ بادی ١٠ متر) - نسرین دوستی (وزن ٥٠ کیلوگرم کاراته) - سعید ملایی(جودو)

مدال نقره:

الهه احمدی (تفنگ بادی ١٠ متر بانوان) - رزیتا غفاری (وزن ٦٢- کیلوگرم کاراته) - تیم میکس تیراندازی ۱۰ متر تفنگ بادی - هانیه رستمیان

مدال برنز:

امیر مهدی زاده (وزن ٦٠- کیلوگرم کاراته) - طراوت خاکسار (وزن ٥٥- کیلوگرم کاراته) - علیرضا خجسته (وزن ٦٦- کیلوگرم جودو) - تیم شنا چهار در صد متر - تیم ملی ژیمناستیک - ابوالفضل شهرجردی (کاتا کاراته) - مهسا افسانه(کاتا انفرادی کاراته) محدثه آقایی(وزن ۶۸+ کیلوگرم کاراته)