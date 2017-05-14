به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد عصر یکشنبه در جمع حامیان حجت الاسلام رئیسی در مسجد جامع شهر زنجان، با بیان اینکه در حال حاضر کشور در بخش های مختلف با مشکلات متعددی روبه رو است، افزود: در حال حاضر ۱۸ هزار واحد صنعتی و تولیدی در کشور تعطیل است.

وی با بیان اینکه در سال ۹۲، ایران بیست و نهمین کشور دارای بالاترین آمار بیکاری بود، افزود: امروز در زمینه آمار بیکاری در رتبه ۱۶ قرار داریم و این در حالی است که دولت مستقر، مدعی کاهش نرخ بیکاری است.

نیکزاد با بیان اینکه دولت یازدهم برای توجیه ضعف ها و ناتوانی خود در رفع مشکلات همه مسائل را متوجه تحریم می کند، افزود: دولت یازدهم عده ای را کاسبان تحریم معرفی می کند در حالی که ۸۰ درصد در اثر سوء مدیریت موجب شد تا تحریم ها برداشته نشود.

رئیس ستاد انتخابات حجت الاسلام رئیسی گفت: دولت پول یارانه را در جیب می گذارد و می گوید شب پرداخت یارانه ها، شب عزا است و باید از دولت پرسید که این پول ها چه می شود.

وی افزود: روحانی در تبلیغات خود گفت که در دولت آینده در خصوص بخش خصوصی سند مدون در نظر گرفته ام، باید امروز از بخش خصوصی پرسید که در چه وضعیتی قرار دارند.

نیکزاد با بیان اینکه حجت الاسلام رئیسی دارای زندگی اشرافی نبوده و دارای ویلا و خانه در جاهای مختلف کشور نیست، گفت: همسر آقای رئیسی استاد دانشگاه است و این سخن که با بانوان مخالف است در گفتمان وی جایگاهی ندارد. رئیسی روزنه فساد را می داند و ۳۲ سال در مسند قدرت بوده و مورد وثوق مقام معظم رهبری است.

رئیس ستاد انتخابات حجت الاسلام رئیسی با بیان اینکه ساده زیستی، عقلانیت، معنویت، عدالت محوری، استکبار ستیزی و ولایتمداری باید ویژگی کاندیدای اصلح باشد، گفت: عدالت محوری از دیگر ویژگی های کارگزار است در حکومت عدالت محور اینگونه نمی شود که یک نفر نمی تواند وام ۵ میلیون تومانی بگیرد و یکی دیگر وام میلیاردی با درصد صفر بگیرد.

نیکزاد افزود: دولت خود را موفق در سیاست خارجی می داند و ادامه سیاست خارجی باید در سیاست داخلی دیده شود و درصورتی که سیاست خارجی در داخل دیده شود باید امنیت، رفاه، آسایش، بزرگ شدن سفره مردم، کم شدن نرخ بیکاری مشاهده شود که اگر اینگونه نبود، باید تصمیم دیگری گرفته شود.

وی با بیان اینکه استقلال از نوع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و فنی توسط امام خمینی (ره) در کشور ایجاد شد، گفت: اگر قرار بود این انقلاب که توسط امام شکل گرفت نتواند از حق مظلوم در برابر ظالم دفاع کند، به چه درد می خورد و اگر قرار بود با انقلاب اسلامی در برابر استکبار جهانی خم شویم و دولتی سند ننگین۲۰۳۰ را امضا کند، برای چه انقلاب کرده ایم.