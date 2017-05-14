نعمت اله آلبوغبیش در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جلسه توجیهی با ۱۱۱ دهیار شادگان عصر امروز به منظور تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف، پرشور با رعایت بی طرفی و حضور حداکثری، در سالن جلسات شبکه بهداشت و درمان شادگان برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه بر حفظ و رعایت اصل بی طرفی و خودداری دهیاران از هرگونه تبلیغ له یا علیه کاندیداها با استفاده از امکانات دهیاریها، تأکید کرد و افزود: دهیاران بازوان توانمند بخشداران و فرمانداری در روستاها هستند و باید حداکثر همکاری لازم برای برگزاری انتخابات سالم در روستاهای مربوطه را داشته باشند.

معاون فرماندار شادگان با تأکید بر ضرورت پیشگیری از هر گونه نارضایتی مردمی و جمع آوری به موقع پسماند و نظافت روستا، از دهیاران درخواست کرد از انجام هرگونه حفاری در سطح روستا به منظور پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی، خودداری کنند.

آلبوغبیش در ادامه اظهار کرد: دهیاران، مدیران بحران روستا نیز هستند و مکلفند در صورت مشاهده نواقص در روستا، مشکل را با هماهنگی بخشدار مربوطه در اسرع وقت ممکن رفع کنند.

معاون فرماندارشادگان با اعلام اینکه دهیاران می توانند نقش مهمی در برگزاری انتخابات سالم و باشکوه ایفا کنند گفت: هدف دولت برگزاری انتخابات سالم، پرشور، بانشاط و با حضور حداکثری است که ان شاءالله با همکاری و هماهنگی همه جانبه دست اندرکاران انتخابات محقق خواهد شد.