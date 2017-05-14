به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، محمد منصوری پس از قهرمانی سعید مولایی در مسابقات جودو وزن ٨١- کیلوگرم بازی ‌های کشورهای اسلامی گفت: مدال طلایی ملایی کار ما را در این بازها کامل کرد. ما دو ورزشکار در این مسابقات داشتیم که هر دو مدال گرفتند و فکر می‌کنم یک برنز و یک طلا برای تیم دونفره جودو عملکرد خوبی باشد.



وی درباره عملکرد ملایی گفت: ملایی جزو بهترین‌های وزن ۸۱- کیلوی دنیاست و در میان ۱۰ نفر برتر این وزن قرار دارد. بنابراین کمترین انتظار ما از او در این مسابقات مدال طلا بود.

سرمربی تیم ملی جودو درباره برنامه بعدی جودوکاران اظهار داشت: بعد از این مسابقات قریب به یک هفته دیگر رقابت‌های قهرمانی آسیا در هنگ‌کنگ را خواهیم داشت و امیدواریم که ملایی این مدال را آنجا نیز تکرار کند.

منصوری در پایان گفت: با توجه به برنامه ای که داریم ملایی نباید در هر مسابقه‌ای شرکت کند و تنها باید در مسابقاتی شرکت کند که رنکینگ او را بالا رفته و در مسابقات جهانی به عنوان سرگروه شرکت کرده و نتیجه خوبی کسب کند.