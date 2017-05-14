به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از چهارمین دوره بازی های کشورهای اسلامی با کسب ۸ مدال برای کاروان کشورمان همراه بود. در این روز از بازی ها که در باکو جریان دارد، تیم ملی ژیمناستیک ایران صاحب مدال برنز شد. همین رنگ مدال نیز توسط ابوالفضل شهرجردی و مهسا افسانه در کاتا انفرادی مردان و زنان و محدثه آقایی در وزن ۶۸ کیلوگرم کاراته به دست آمد. در تیراندازی توسط تیم میکس تیراندازی۱۰ متر تفنگ بادی و نماینده کشورمان در تپانچه بادی ۲۵ متر بانوان دو مدال نقره به دست آمد.

اما خوش رنگ ترین مدال های امروز توسط سعید ملایی در جودو و گنج زاده در کاراته به دست آمد.

با مجموع ۸ مدالی که امروز یکشنبه و در جریان سومین روز بازی های کشورهای اسلامی به دست آمد، کاروان ورزش کشورمان در جدول توزیع مدال ها یک رده صعود کرد. ایران که در پایان رقابت های روز گذشته با هشت مدال در رده پنجم قرار گرفته بود، با مجموع هشت مدال امروز یک پله صعود کرد با مجموع ۱۶ مدال شامل ۴ طلا، ۵ نقره و ۸ برنز در رده چهارم جدول توزیع مدال ها ایستاد.

در جدول رده بندی تا به این لحظه آذربایجان با ۴۰ مدال شامل ۲۱ طلا، ۱۴ نقره و ۵ برنز اول است. ترکیه با ۵۴ مدال شامل ۲۰ طلا، ۲۳ نقره و ۱۴ برنز دوم است. اندونزی هم با ۲۳ مدال شامل ۴ طلا، ۱۰ نقره و ۹ برنز در رده سوم است. بعد از ایران که چهارم است، کاروان ورزش ازبکستان با مجموع ۱۷ مدال و یک مدال طلای کمتر در جایگاه پنجم قرار دارد.

مدال آوران کاروان ورزش ایران در چهارمین دوره بازی های کشورهای اسلامی تا این لحظه به این شرح هستند:

مدال طلا

نرجس امام قای نژاد (تفنگ بادی ١٠ متر)، نسرین دوستی (وزن ٥٠ کیلوگرم کاراته)، سعید مولایی (طلای ٨١- کیلوگرم جودو)، سجادگنج زاده (وزن ۸۴ کیلوگرم کاراته)

مدال نقره

الهه احمدی (تفنگ بادی ١٠ متر بانوان) رزیتا علیپور (وزن -٦٢ کیلوگرم کاراته)، تیم میکس ١٠ متر تفنگ بادی (پوریا نوروزیان و نجمه خدمتی)، هانیه رستمیان (٢٥ متر تپانچه بادی)

مدال برنز

امیر مهدی زاده (وزن -٦٠ کیلوگرم کاراته)، طراوت خاکسار (وزن -٥٥ کیلوگرم کاراته)، علیرضا خجسته (وزن ٦٦- کیلوگرم جودو)، تیم شنا چهار در صد متر، تیم ملی ژیمناستیک، ابوالفضل شهرجردی (برنز کاتا)، مهسا افسانه (برنز کاتا)، محدثه آقایی (وزن ۶۸ کیلوگرم کاراته)