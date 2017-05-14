به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر امانی گفت: طی تاریخ بلدیه، شهرداری تهران به صدها موسسه عام المنفعه و خیریه کمک کرده است که در این دوره نیز در ردیف های بودجه مصوب شورای اسلامی هر سال درج و ثبت گردیده است. به عنوان مثال در بودجه سال ۹۵ شهرداری تهران ۲۵ عنوان پروژه خاص به مبلغ ۷۰۵ میلیارد ریال بعنوان کمک، احداث، تکمیل و یا توسعه بیمارستانها و مراکز درمانی و نگهداری معلولین مصوب و ابلاغ شده که از این مبلغ ۶۰۹ میلیارد ریال آن هزینه گردیده است.

معاون شهردار تهران افزود: کمک به دو بیمارستان مغز و اعصاب امام رضا (ع) و مرکز مبارزه با سرطان نه در ردیف های بودجه بلکه در بندهای ۹ و۱۰ تبصره ۲۳ بودجه سال ۹۵ شهرداری تهران پیش بینی و تصویب شده و سقف یکسانی برای هر دو پیش بینی گردیده و صرفا تملک املاک و اجرای پروژه می باشد و به هیچ عنوان کمک به خیریه امام رضا (ع) نه در بودجه پیش بینی شده و نه شهرداری تهران به آن کمک کرده است.

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا ادامه داد: برابر همین تبصره این دو بیمارستان موظفند در قبال این کمک شهرداری تهران خدمات درمانی به کارکنان و یا شهروندانی که از سوی شهرداری معرفی می شوند ارائه دهند که موافقت نامه با هر دو بیمارستان به امضاء رسیده و تعهدات لازم از آنها اخذ شده است.

معاون شهردار تهران گفت: زمین بیمارستان مغز و اعصاب امام رضا (ع) نیز با قیمت کارشناسی با کاربری بهداشتی و درمانی که توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام گرفته واگذار شده و اسناد آن موجود است و اصولا این زمین با کاربری بهداشتی و درمانی در ابتدا قرار بود به مرکز مبارزه با بیماریهای خاص واگذار شود که بدلیل انصراف مسئولین آن مرکز از طریق سازمان سرمایه گذاری با طی مراحل قانونی و کارشناسی رسمی به بیمارستان تخصصی مغز و اعصاب واگذار گردید.