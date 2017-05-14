به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، حامد ملک خانبانان پس از پیروزی امروز تیم واترپلو مقابل عربستان در دومین روز مسابقات واترپولو بازی‌های کشورهای اسلامی گفت: شروع سختی در این تورنمنت داشتیم و باید مقابل میزبان قرار می‌گرفتیم که خوشبختانه به پیروزی رسیدیم و با اقتدار برنده شدیم. امروز هم بازی خوبی به نمایش گذاشتیم و از همان اول مقتدرانه کار کردیم که مربیان نیز راضی بودند.

وی ادامه داد: ما دو برد پیاپی کسب کرده ایم و باید حالا به دنبال قهرمانی باشیم. ترکیه حریف اصلی ما است و در بازی آخر یک فینال گونه با این تیم خواهیم داشت.

ملی پوش واترپلوی ایران عنوان کرد: امیدوارم با عملکرد خوبی که از خود نشان می‌دهیم بتوانیم به مقام قهرمانی برسیم.