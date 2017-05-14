به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف، کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری امشب در جمع مردم اصفهان گفت: خدا را شاکرم که در این ماه عزیز در جمع شما مردم صمیمی، متدین، شهید پرور و ولایتمدار اصفهان حضور دارم. شما مردم عزیزی که امام خوبان نسبت به شما فرمودند که مردم اصفهان بیشترین هزینه را برای اسلام و انقلاب دادند. این افتخار نسیب هیچ کدام از استانهای کشور نیست؛ چه در پیروزی انقلاب، چه در جنگ از شمال عرب تا فاو نقطه ای نیست که خون فرزندان این استان برای انقلاب و اسلام به زمین نریخته باشد.

وی افزود: در این استان همه ادیان یکپارچه برای عزت ایران در تلاش هستند.

این کاندیدای ریاست جمهوری ادامه داد: اگر ما به گذشته نه چندان دور این شهر نگاه کنیم، می بینیم استان اصفهان از ابعاد مختلف یک استان صنعتی، توریستی، کشاورزی است که نماد اقتصاد ایران بوده است.

قالیباف گفت: متاسفانه ناکارآمدی مدیران و دولتها امروز کار را به جایی رسانده که بحران اقتصادی به معنی رکود، بیکاری و گرانی که وجود دارد نه تنها استانهای ضعیف بلکه دامن این استان قدرتمند را هم گرفته و هر روز مردم را ضعیف کرده است.

وی افزود: امروز بحران های اقتصادی و بحران زاینده رود گریبان این استان را گرفته است. این استان ظرفیت های لازم را برای یک تحول اقتصادی در زمینه های مختلف دارد. امروز مهمترین نقطه قوت ما جوانان تحصیل کرده هستند که همه دنیا و کشورهای جهان با چالش نداشتن این جوانان رو به رو هستند.

قالیباف گفت: وقتی مسوولان به این سمت حرکت می کنند که به جای آنکه در خدمت مردم باشند به فکر دغدغه ها و تجارت خود هستند باعث می شود نیروی جوان، متدین و کارآمد ما دچار یک بحران اقتصادی قرار دهد و در آستانه یک بحران اجتماعی هم قرار بگیریم. در جامعه ای که جوان ما برای خرج زندگی کلیه خود را می فروشد چه بسا دین خود را هم بفروشد.

این کاندیدای ریاست جمهوری تصریح کرد: امام ما گفت مسوولان این جامعه حتی نمی توانند دنبال ثروت اندوزی حلال هم بروند اما امروز روحیه تاجر مابانه باعث شده فرصت های اقتصادی ما در اختیار رانت خوارانی قرار گیرد که با قاچاق کالا کمر اقتصاد کشور را بشکنند.

قالیباف گفت: امروز کشاورزان ما تولیدات خود را با سختی از زمین بر می دارند اما یا هیچ سودی نمی برند یا کمترین سود را برده و یا محصول خود را در زمین دفن می کنند، اما دلالان زالو صفت بیشترین سود را از آن می برند.

وی افزود: این دولت موقعی که بحث حل مشکلات مطرح می شود می گویند این اعتبارات را نداریم، نمی شود یا نمی توانیم انجام دهیم اما حرف ما این است چطور است دولت در سه سال گذشته هزینه خود را بیش از سه برابر افزایش داده است اما چطور است که محرومانی که با یارانه زندگی خود را می گذرانند ندارید که یارانه آنها را افزایش دهید. امروز ارزش ۴۵ هزار تومان یارانه به ۱۵ هزار تومان رسیده است. نگاه این دولت تاجر مابانه است.

قالیباف گفت: من در هر عرصه ای که توفیق خدمت داشتم امکان نداشته تعهدی دهم اما عمل نکنم. ما دولت حرف و شعار نیستیم ما دولت کار و عمل هستیم. مترو اصفهان چند سال است که باقی مانده و دولت مشکلات آن را حل نکرده اما در تهران ما نزدیک به ۳۰۰ کیلیومتر مترو ایجاد کردیم. این ظرفیت وجود دارد که امکانات در تمام نقاط کشور به کار گرفته شود.

وی افزود: در این تحول اقتصادی در اولین گام سیستم مربوط به سامانه مالیاتی را به نفع ۹۶ درصدی ها اصلاح خواهیم کرد و همه ۴۰ درصدی را که فرار مالیاتی دارند و همه ۴ درصدی که بدون مالیات بیشترین سود را می برند، عکس خواهیم کرد.

قالیباف گفت: وقتی حرف از سیستم بانکی می زنیم منظورمان کارمندان بانک نیست بلکه مدیران و هیئت مدیره هایی است که جز ۴ درصد هستند و هشتاد میلیارد وام را در اختیار چند نفر قرار می دهند اما ده ها میلیون نفر برای ۱۰ میلیون وام در صف باقی می مانند.

وی افزود: رقم وام های زیر ۱۵ میلیون تومان با احتساب از محل یارانه ها را دولت مردم ضمانت می کند تا بدون ضمانت این وام ها به مردم داده شود.

قالیباف گفت: وقت طلاست و ما هر چیزی را که از دست بدهیم ممکن است قابل جبران باشد اما زمان قابل جبران نیست. برای این دولت ۴ سال کافیست و در ۲۹ اردیبهشت به همت شما به این دولت ناکارآمد پایان خواهیم داد.

وی افزود: به شما متعهدم که در طول ۴ سال دولت مردم در زمینه اقتصادی ماه به ماه و سال به سال روند اصلاح امور و توسعه اقتصادی را شاهد خواهید بود.