گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، محمد درخشان پس از پس از قهرمانی سعید مولایی در بازی‌های کشورهای اسلامی گفت: سطح این دوره از مسابقات جودو کشورهای اسلامی بد نبود. حضور آذربایجان با تمام قوا و ستاره‌هایش و کشورهایی نظیر ترکیه، الجزایر و ازبکستان با نفرات اصلی سبب شد بود تا کیفیت مسابقات بالا برود البته نه در حد رقابت‌های جهانی اما در اندازه یک رقابت گرندپری می‌توان آن را دانست.

وی درباره عملکرد تیم دونفره ایران گفت: از عملکرد تیم دونفره جودو راضی‌ام. خجسته با توجه به جوانی‌اش تلاش خود را کرد و در مسابقه‌ای که باخت، حریفش از او بهتر بود. ملایی هم که در حد انتظار بود و با قاطعیت قهرمان شد. دو مدال برای تیم دونفره راضی‌کننده است.

وی در پایان اظهار داشت: موفقیت در این مسابقات نباید ما را مغرور کند. این موفقیت باید تا بازی‌های آسیایی جاکارتا و سپس المپیک ادامه پیدا کند. در این مسیر باید با برنامه‌ریزی خوب جلو برویم و خوش‌خیال نباشیم.

پیشرفت ما محسوس است. ما پتانسیل داریم و از استعدادهای خوبی بهره می‌بریم و باید بتوانیم از این شرایط استفاده کنیم و با برنامه ریزی مدون رو به جلو حرکت کنیم.