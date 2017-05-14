به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: «به اطلاع شهروندان عزیز و مکرم اردبیل می رساند در خصوص انتخابات شوراهای اسلامی، نماینده ولی فقیه در استان و اما جمعه اردبیل از هیچ لیست و هیچ فردی، حمایت خاص ندارد».

این اطلاعیه تاکید کرده است: «راه انداختن شایعات در این خصوص از راههای نامشروع برای کسب آراء است».

این اطلاعیه افزوده است: «تنها سفارش آیت الله سیدحسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل دقت مضاعف مردم استان اردبیل در انتخاب افراد اصلح بدون هیچگونه تعصبات و ملاحظات سیاسی، قومی، قبیله ای، مذهبی و فامیلی است».