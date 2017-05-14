به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف شامگاه یکشنبه در جمع مردم اصفهان در ورزشگاه پیروزی، با اشاره به اینکه امروز بحران اقتصادی، بیکاری و گرانی نه تنها استان‌های ضعیف بلکه استان پهناور اصفهان را نیز را گرفته است، ابراز داشت: امام خمینی (ره) می‌فرمودند که هیچ شهری مانند اصفهان برای نظام هزینه نداده است، اگر تاریخ دفاع مقدس را مرور کنیم در نقاط مختلف جبهه غرب و جنوب نقطه‌ای نیست که خون اصفهانی‌ها و فرزندان این سرزمین برای اسلام و انقلاب بر زمین نریخته باشد.

کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اینکه تمام اقشار اصفهان برای عزت اسلام و انقلاب در تلاش هستند، بیان داشت: استان اصفهان نماد اقتصاد ایران و در همه زمینه‌های صنعتی، توریستی، فرهنگی، کشاورزی، استانی با ظرفیت‌های ویژه به شمار می‌رود.

خشکی چهارسال گذشته زاینده‌رود جزو کارنامه ناکارآمدی این دولت است

وی ادامه داد: جای تاسف است که چنین شرایط سخت اقتصادی و بحران صنعتی و کشاورزی گریبانگیر این استان توانمند شده است و خشکی زاینده‌رود در طول چهارسال گذشته جزو کارنامه ناکارآمدی این دولت است.

قالیباف مهم‌ترین نقطع قوت استان اصفهان و کشور را ظرفیت نیروی جوان تحصیل‌کرده برشمرد و اظهار داشت: مهم‌ترین چالش کشورهای پشرفته دنیا نداشتن چنین جوانانی است و با توجه به ظرفیت خوب نیرزوی جوان کشور قتابلیت وظرفیت یک تحول اقتصادی در کشور و استان اصفهان وجود دارد.

روحیه اشرافی‌گری برخی مسئولان به کمک رانت خواران آمده است

وی ادامه داد: امام مهربانی‌ها فرمودند این انقلاب متعلق به مستضعفین است و به این نکته اشاره کردند که مسئولان جامعه حق ثروت‌اندوزی حلال را هم ندارند اما امروز روحیه اشرافی‌گری برخی مسئولان کمک به رانت خوارانی است که با ایجاد رکود کمر صنایع ما را شکسته‌اند.

کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ابراز داشت: امروز کشاورزان ما از تولیدات محصولات کشاورزی یا هیچ سودی نمی برند یا تولید خود را دو مرتبه در همان زمین دفن می کنند و در این میان تنها دلالان زالو صفت همیشه نفع برده‌اند

قدرت خرید مردم با یارانه کنونی، ۱۵هزار تومان است

وی با بیان اینکه متاسفانه دولت فعلی با هر مشکل جدی و اساسی برخورد می‌کند از کمبود بودجه و قادر به رفع مشکل نبودن سخن به میان آورد، ادامه داد: در ابتدای دولت بودجه جاری ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بود که امروز این هزینه به ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده و گرانی و افزایش قیمت در محصولات مختلف وجود دارد.

با اشاره به اینکه مردم مستضعفی که سال ۸۹ یارانه آنها ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است اکنون با این پول قدرت خریدشان به ۱۵ هزار تومان رسیده است، اظهار داشت: باید این یارانه به ۱۵۰ هزار تومان برسد.

وی ادامه داد: دولت می گوید اگر این میزان یارانه را به مردم بدهیم خرج ایجاد می کند اما اگر در دست دولت باشد مشکل ایجاد نمی شود که این دیدگاه ناشی از اشرافی گری است.

تعهدی نداده‌ام که عمل نکرده باشم

قالیباف افزود: قول تحول اقتصادی را به مردم متعهد شده ام و تا کنون هم تعهدی نداده ام که عمل نکرده باشم.

وی اضافه کرد: سیستم سامانه های مالیاتی را به نفع ۹۶ درصدی ها اصلاح می کنیم و ۴۰ درصد فرار مالیاتی و چهار درصدی که بیشترین منفعت را برده و مالیات پرداخت نمی کنند، رفع می کنیم.

کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست با اشاره به اینکه ما دولت حرف و شعار نیستیم و دولت کار و عمل هستیم ، گفت: متروی اصفهان چندین سال طول کشید و به اتمام نرسیده است چراکه دولت به تعهدات خود عمل نکرد اما حدود ۳۰۰ کیلومتر مترو در تهران فعال شده است.

ایجاد شمارشگر ۵ میلیون شغل در دولت مردم

وی با بیان اینکه با کمک شما جوانان ۵ میلیون شغل را در دوره چهارساله ایجاد خواهیم کرد، گفت: همان‌طور که در سخت‌ترین اجرای پروژه‌های تهران شمارشگر زمان داشتیم و بر اساس آن کار را به اتمام می‌رساندیم از آغاز دولتِ مردم و از روز نخست شمارشگر پنج میلیون شغل را ایجاد و به میزان ایجاد اشتغال از آن کسر می‌کنیم.

قالیباف با بیان اینکه وقت طلاست و از دست دادن آن قابل جبران نیست، تصریح کرد: برای این دولت چهارسال زمان دادن کافی است و در ۲۹ اردیبهشت‌ماه به همت شما به این دولت ناکارآمد چهاردرصدی پایان می‌دهیم.