به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی روز یکشنبه در همایش شوراهای اسلامی بخش طارم سفلی اظهار داشت: دولت در شرایطی روی کار آمد که کشور با تحریم های اقتصادی، بی ثباتی در بازار ارز، افزایش فزاینده نرخ تورم و گرانی روز به روز انواع کالاها در کنار کاهش کم سابقه قیمت نفت روبرو بود اما توانست با هدایت و رهنمودهای مقام معظم رهبری، تلاش مستمر ایثارگرانه و استفاده از تیم دیپلماسی و پشتیبانی مردم، تحریم ها را از میان بردارد و حقانیت خود را به دنیا ثابت کند.

همتی گفت: دولت با عقلانیت در برنامه ریزی صحیح، کشور را دربدترین شرایط اقتصادی وکمترین بودجه به بهترین شکل ممکن اداره کرد و در مذاکره باکشورهای۱+۵ توانست حق دستیابی به انرژی هسته ای صلح آمیز خود را حفظ کرده و ایران هراسی در دنیا را از بین ببرد.

استاندار یادآورشد: با تلاش دولت و رفع تحریم ها، بسیاری از واحدهای تولیدی و کارخانجات از رکود و حالت نیمه تعطیل خارج شدند و تولید و اشتغال رونق گرفت و در کنار آن تک رقمی شدن نرخ تورم و ثبات قیمت ارز توانست موفقیت دیگری برای مدیریت اجرایی کشور باشد.

همتی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری هم اظهارداشت: باید در تبلیغات انتخاباتی اخلاق اسلامی رعایت شود و رقیب را تخریب نکنیم هرچند متاسفانه از سوی عده ای شاهد بی توجهی به اخلاق و بی انصافی در کارها هستیم.

وی گفت: کسانی که چهره نامزدها را تخریب می کنند باید به جای این کار به تشریح برنامه های نامزد مورد نظر خود بپردازند و بدانند این کار نتیجه عکس دارد.

همتی یادآورشد: شوراها نماد مردم سالاری دینی در جامعه هستند و در حل مشکلات شهری و تامین ونیازهای مردم نقش مهمی دارند.

استاندار قزوین در ادامه به وضعیت بخش طارم سفلی اشاره کرد وگفت: این بخش در حوزه کشاورزی توانمندی های زیادی دارد و در تولید زیتون جایگاه ارزشمندی دارد.

وی تصریح کرد: باجلب نظر مردم محلی وجمع آوری سرمایه های خردوتقویت تعاونیهاو صنایع تبدیلی در این بخش می توانیم با شکوفا کردن ظرفیت های کشاورزی به اقتصاد منطقه کمک کنیم.

همتی اظهارداشت: راه اندازی معدن مس کاتدی درطارم سفلی به عنوان یکی ازبزرگترین معادن کشور در حال تکمیل شدن است و با افتتاح آن بخشی از مشکل اشتغال منطقه حل خواهد شد.