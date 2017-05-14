به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین مرعشی عصر یکشنبه در همایش بزرگ ورزشکاران و جوانان حامی روحانی با اشاره به اهمیت حضور حداکثری مردم در انتخابات گفت: براساس اطلاعات دریافتی نظرسنجی ها روحانی حائز ۶۰ درصد آراست.

وی با اشاره به اینکه آینده و امنیت ایران دو مساله مهمی است که ما در صدد هستیم از روحانی حمایت کنیم، افزود: باید مراقب بود چرا که شرایط منطقه به گونه ای است که آل سعود و اسرائیل علاقمند به روی کار آمدن یک رئیس جمهور رادیکال در ایران هستند.

مرعشی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی میدان ریاست جمهوری محل آزمون و خطا نیست، ادامه داد: باید رئیس جمهوری را برگزینیم که برای حفظ وحدت، امنیت و تمامیت ارضی ایران به رهبری کمک کند.

وی گفت: برای تمامی کاندیداهای ریاست جمهوری احترام قائل هستیم اما شخص روحانی را برای این منصب مناسب می دانیم چرا که تجربیات فراوانی در این زمینه دارد و ۲۴ سال نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی بود.

مرعشی دومین دلیل برای حمایت از روحانی را سپاسگزاری از خدماتش دانست و افزود: نباید مانند گذشته در تجلیل از شخصیت های بزرگ دچار لغزش شویم.

سخنگو و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی به کودتای ۲۸ مرداد اشاره و تصریح کرد: مصدق نفت را ملی کرد اما مابقی عمرش را در حصر و تنهایی گذراند.

مرعشی منافع برجام را فراجناحی و متعلق به نظام دانست و گفت: سومین دلیلی که ما را مصر به حمایت از روحانی می کند کارهای نیمه تمامی است که باید به اتمام برسد.

وی با اشاره به اینکه باید برای توسعه و ایجاد شغل در کشور به روحانی فرصت دهیم، بیان کرد: شرایط نابسامان در دولت گذشته را فراموش نمی کنیم و اجازه نمی دهیم عده ای با سوء استفاده از نیازهای مردم، کشور را در چاله های سخت بیندازند.

سخنگو و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب سرمایه مشترک هستند، افزود: نباید از رهبری و سپاه هزینه کرد چرا که این افتخارات متعلق به همه مردم و نظام است.