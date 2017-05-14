به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، محدثه آقایی پس از کسب مدال برنز رقابت های وزن ۶۸ کیلوگرم کاراته بازی های کشورهای اسلامی گفت: خدا را شکر که در اولین حضورم در رده سنی بزرگسال مدال گرفتم و از این بابت بسیار خوشحالم.

وی ادامه داد: در کشور آذربایجان دیدیم که خانواده ها کنار ورزشکاران شان هستند و چقدر روحیه می گیرند من هم خیلی دوست داشتم پدر و مادرم کنارم بودند.

آقایی گفت: به همه رسانه ها می گویم دوست داریم خانواده ها در ورزشگاه ها کنارمان باشند و این باعث هیجان و قدرت بیشتر ما خواهد شد.

همچنین پگاه زنگنه مربی تیم ملی کاراته بانوان کشورمان در خصوص این موفقیت گفت: بسیار خوشحالیم که محدثه توانست در اولین حضورش در رده سنی بزرگسال مدال بگیرد.

وی ادامه داد: می دانم قابلیت های آقایی بیشتر از مدال برنز است او راه درازی دارد و مطمئن هستم آینده درخشانی دارد.