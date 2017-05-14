به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین فریدون همتی درگردهمایی معاونان سیاسی امنیتی و اجتماعی و مدیران کل سیاسی انتخابات استانداری و فرمانداران و بخشداران استان های گیلان، مرکزی، زنجان و قزوین که با حضور محمدحسین مقیمی قائم مقام وزیر کشور در استانداری برگزار شد اظهارداشت: نباید خدمت مسئولان به مردم را در ایام انتخابات تبلیغاتی بدانیم چرا که وقفه در ارائه خدمات، جامعه را با مشکل مواجه می کند.

وی افزود: دولت شرایط و ساز و کارها و ضوابط انجام امور را در سالهای قبل فراهم کرده و براساس اولویت ها به امور رسیدگی می کند و باید اذعان کرد آغاز عملیات اجرایی و یا افتتاح طرح ها در طول سال به طور مستمر جریان دارد و ویژه این ایام نیست.

همتی باتاکید براینکه جلب رضایت مردم با فعالیت مستمر و شبانه روزی برای خدمت رسانی به آنها باید مورد توجه جدی مدیران باشد یادآورشد: بدیهی است هرچقدر میزان رضایت مردم از عملکرد مدیران بیشتر باشد، اقبال آنها به دولت و دستاوردهایش تجلی بیشتری خواهد داشت.

استاندار قزوین،رضایت مردم ازدولتمردان به مشارکت هرچه بیشتر آنها در انتخابات کمک میکند و نباید از این موضوع غفلت کنیم.

همتی بیان کرد: دغدغه مقام معظم رهبری مبنی بر پیگیری جدی امور مردم در همه زمانها از جمله ایام انتخابات برای ما اهمیت دارد و بایدتالحظه آخر مسئولیت خودبرای ارائه خدمات به مردم آمادگی داشته باشیم تا آنها را برای خلق حماسه ای دیگر و مشارکت حداکثری در انتخابات راغب کنیم.

همتی در ادامه عملکرد دولت در استان قزوین را در برخی شاخص های کلان بیان کرد.