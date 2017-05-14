به گزارش خبرنگار مهر، محسن ارشد زاده عصر یک شنبه در جلسه تخصصی مددکاران و کارشناسان شهرستان های هشترود، میانه، بستان آباد و چاراویماق که در هشترود برگزار شد، افزود: از ۱۶ شهرستان استان پنج شهرستان استان به اورژانس اجتماعی مجهز بودند که ۱۱ شهرستان مابقی نیز به اورژانس مجهز خواهند شد.

وی گفت: شهرستان های اهر، سراب، اسکو و ملکان نیز قبل از شهریور به اورژانس مجهز خواهند شد، اعتماد خیرین به بهزیستی افزایش یافته و کمک ها و مشارکت های مردمی در قالب نقدی و غیر نقدی ۵.۳ درصد افزایش یافته است.

توانمندسازی معلولین و زنان سرپرست خانواده

ارشد زاده توانمندسازی معلولین، زنان سرپرست خانواده و مددجویان را از عمده کارهای بهریستی عنوان کرد و گفت : در حوزه مسکن رشد شش برابری داشته ایم و تاکنون ۴ هزار و ۹۰۰ واحد مسکن معلولین تحویل داده ایم.

وی ادامه داد : بنیاد مسکن و خیرین مسکن‌ساز، برای معلولان شهری تا ۳۰ میلیون تومان و برای معلولین روستایی ۱۸ میلیون تومان کمک‌هزینه خرید مسکن بلاعوض می دهد.

مدیر کل بهزیستی استان گفت : بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات استغالزایی برای توانمند سازی مددجویان و معلولین پرداخت شده است که در این حوزه ۲.۵ برابر افزایش داشته ایم .

وی افزود : در بخش غیر دولتی نیز ۱.۵ برابر رشد داشته ایم.

وی ضریب نفوذ خدمات بهزیستی را علاوه بر شهرها در روستاها عنوان نمود و گفت : توجه به مناطق کم برخوردار از دیگر اولویت های بهزیستی است. اعتبار تسهیلات توان بخشی را ۲۰ میلیارد عنوان نمود و گفت : حق پرستاری معلولین ذائقه نخاعی شش برابر شده است.

وی با بیان اینکه ۲۵ هزارو ۳۹۸ نفر مستمری بگیر، ۱۵ هزارو ۸۸۳ معلول و ۹۵ هزارو ۹۳۸ خانوار عضو این اداره کل هستند افزود : بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال اعتبار افزایش حقوق مستمری بگیران افزایش یافته است.

کسب رتبه اول مبارزه با مواد مخدر توسط شهرستان هسترود

حسن مستفید فرماندار هشترود نیز در این جلسه از کسب رتبه اول شهرستان هسترود در مبارزه با مواد مخدر خبر داد و گفت: طبق ارزیابی های استان در بخش پیشگیری و آموزش شهرستان هشترود در شورای مبارزه با مواد مخدر رتبه اول استانی را کسب نموده است.

وی شناسایی و غربالگری ژنتیکی قبل از تولد کودکان معلول را ضروری دانست و افزود : عمده علت معلولیت در مناطق روستایی ناشی از ازدواج های فامیلی بوده است .

مستفید به مشاوره قبل از ازدواج زوجین نیز اشاره کرد و گفت: این مشاوره قبل از ازدواج برای تحکیم خانواده‌ها ضروری است و الزام مشاور قبل از ازدواج در شهرستان در راستای کاهش آسیب طلاق نقش اساسی دارد.

همچنین با حضور مدیر کل بهزیستی استان کارهای عملیاتی طرح فاضلاب مدرن شهری مرکز نگهداری معلولین ذهنی زیر ۱۴ سال هشترود بطول ۸۱۵ متر با سایز۲۰۰ و با هزینه ای بالغ بر ۲ میلیارد ریال آغاز شد.