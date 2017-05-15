زمین ها و سفره هایی که کوچک شد/ بی توجهی به کشاورزی مازندران

خبرگزاری مهر - گروه استانها: اگرچه مسئولان مازندران در تلاش هستند تا وضعیت استان بهویژه کشاورزی را خوب نشان دهند اما خود کشاورزان می گویند: حالمان خوش است اما باور نکنید.
بحران برف بهمنماه سال ۹۲ و درپی آن برف بیسابقه آذرماه سال ۹۵ دستبهدست هم داد و کمر باغداران و کشاورزان مازندران را شکست و آنهایی که روزی تولیدکننده بودند را به مصرفکننده تبدیل کرد که چشمشان همچنان به دست دولتمردان برای جبران خسارات است.
به باور مسئولان مازندران و حتی به گفته رئیس دولت در سفر استانی سال جاری به مازندران، حال کشاورزی استان خوب است و مشکلی وجود ندارد اما واقعیت چیز دیگری است. اگر از دورریز مرکبات مازندران به حاشیه رودخانههای مازندران در آستانه شب عید و زمستان بگذریم و فاسدشدن صدها تن مرکبات را در انبارها نادیده بگیریم، نمیتوان از بی انگیزگی کشاورزان و باغداران برای ادامه کشت و کار گذشت .
نمیتوان از بی انگیزگی کشاورزان و باغداران برای ادامه کشت و کار گذشت محمد کمالی باغدار مازندرانی که محصول کیوی و پرتغالش به دلیل برف نابهنگام آذرماه روی دستش مانده و ضرر میلیونی را متحمل شده است میگوید: پرداخت خسارت ناچیز به ازای هر هکتار ، دردی از باغداران و کشاورزان دوا نمیکند و باید چاره اساسی شود.
وی با اشاره به انتظاراتش از رئیسجمهور آینده گفت: زمینهای کشاورزی و باغات مازندران روزبهروز کوچکتر میشود و کشاورزان نسبت به آینده شغلی خود ناامیدتر میشوند.
کشاورز دیگری که دورتادور زمین شالیزاریاش را ساختمان و ویلا محصور کرده است میگوید: روزگاری تا چشم کار میکرد، اراضی کشاورزی و شالیزاری بود اما کشاورزان دیروز که تولیدکننده بودند امروز به کارگران روزمزد و نگهبان ویلاهای خوشنشینان تبدیلشده اند .
جعفر حسینی میگوید: سیاستهای بیمهای و حمایتهای ناچیز از کشاورزی، هزینههای بالای تولید، قیمت بالای نهادههای کشاورزی نظیر سموم و کود، واردات بیرویه در آستانه فصل برداشت محصول سبب شده تا کشاورزان و شالیکاران رقمی برای کشاورزی و باغداری نداشته باشند.
وی اظهار داشت: هنوز خسارتهای برف ۹۲ جبران نشده و برخی از بانکها نسبت به استمهال و بخشودگی جرائم بانکی اقدام نکردهاند که برف سال ۹۵ کمر باغداران را شکست اما مسئولان در سفرها و مصاحبهها عنوان میکنند، حال کشاورزی خوب است.
محمد دامادی رئیس مجمع نمایندگان مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: هنوز مشکلات باغداران و سورتینگ داران استان پابرجا و هنوز کمک ۲۰۰ میلیارد تومانی دولت برای جبران خسارات برف محقق نشده است و مشکل بخش کشاورزی همچنان وجود دارد.
پرداخت خسارتها متناسب با حجم خسارات نیست و باید سازوکار بیمه و بستههای حمایتی درست شودوی درباره بیمه محصولات خواستار ترسیم سازوکار درستی از سوی دولت شد و گفت: پرداخت خسارتها متناسب با حجم خسارات نیست و باید سازوکار بیمه و بستههای حمایتی درست شود.
شمس الله شریعت نژاد عضو مجمع نمایندگان مازندران نیز میگوید: استانهایی نظیر خوزستان و فارس را باید قطب کشاورزی کشور قلمداد کرد چراکه این استانها دارای شاخص بالای درآمدی در بخش کشاورزی بوده و از همه زیرساختهای حوزه کشاورزی بهرهمند هستند.
وی افزود: مازندران در بخش کشاورزی تنها حاصلخیز بوده و این در حالی است که این استان هیچ عایدی از سرانه درآمدی کشور در بخش کشاورزی و توسعه زیرساختهای این بخش نصیب مردم استان خود نکرده است.
نماینده مردم شهرستانهای تنکابن، رامسر و عباسآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کشاورزان مظلومترین افراد جامعه بوده و زبان گویایی برای بیان مشکلات خود ندارند، تصریح کرد: با همین نگرش، مسئولان هیچ توجهی به کشاورزی و کشاورزان در این خطه نمیکنند.
نماینده مردم شهرستانهای بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی نیز می گوید: مقرر شد مبلغ ۵۰ میلیارد تومان علاوه بر ۳۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض دولت به باغداران خسارتدیده مازندرانی اختصاص یابد و با این حساب کمک بلاعوض دولت به ۸۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی بر پرداخت تسهیلات کمبهره به مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان از طریق بانک کشاورزی تأکید کرد و گفت: پرداخت هرچه سریعتر غرامت به بیمهشدگان صندوق بیمه محصولات کشاورزی به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان مورد تأکید است.
۲۹ اردیبهشت حماسه دیگر در ایران رقم میخورد و مطالبات بر زمینمانده کشاورزان همچنان روی میز دولتها قرار دارد و توجه به وضعیت معیشتی این قشر و رونق دادن سفرههایشان، خواسته ابتدایی به شمار میرود که هر دولت باید به آن توجه کنند.
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