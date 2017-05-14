به گزارش خبرنگار مهر، مجید جودی شامگاه یک‌شنبه در جلسه شورای مدیریت بحران خراسان شمالی که یک روز پس از وقوع زلزله شدید ۵.۷ ریشتری بجنورد، تشکیل شد، اظهار کرد: عملیات اجرایی واحدهای خسارت‌دیده در این زلزله از فردا به‌صورت رسمی آغاز می‌شود.

جودی اظهار کرد: در مرحله نخست از تسهیلات موجود در بانک‌ها و حساب ۱۰۰ به‌منظور شروع کار استفاده خواهد شد تا زمانی که از محل مشخص‌شده تأمین اعتبار لازم صورت بگیرد.

وی تصریح کرد: تلاش ما بر این است تا قبل شروع فصل سرما، روند بازسازی واحدهای مسکونی زلزله‌زده در روستاهای خراسان شمالی به نقطه قابل قبولی برسد.

مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عنوان کرد: علاوه بر تسهیلاتی که به منازل خسارت‌دیده اعطا می‌شود، آواربرداری، نقشه، نظارت و پروانه نیز به‌صورت رایگان برای بازسازی منازل تعلق می‌گیرد.