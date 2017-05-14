به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، مسابقات جودو نابینایان چهارمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی پیگیری شد. در این بخش از رقابت ها و در وزن ۷۳- کیلوگرم مهدی برجلو در دیدار ردهبندی به مصاف «یوسف رادجای» از الجزایر رفت و با نتیجه یک بر صفر بازی را واگذار کرد و دستش از مدال برنز کوتاه ماند.
در ادامه و در فینال وزن ۹۰- کیلوگرم جودوی نابینایان محمدعلی شنانی برابر «شوخرات بوبوئف» از ازبکستان روی تاتامی رفت و با امتیاز ایپون مبارزه را واگذار کرد تا به مدال نقره بسنده کند.
عضو تیم ملی جودو نابینایان در وزن ۹۰- کیلوگرم مدال نقره چهارمین دوره بازی های کشورهای اسلامی را از آن خود کرد.
به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، مسابقات جودو نابینایان چهارمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی پیگیری شد. در این بخش از رقابت ها و در وزن ۷۳- کیلوگرم مهدی برجلو در دیدار ردهبندی به مصاف «یوسف رادجای» از الجزایر رفت و با نتیجه یک بر صفر بازی را واگذار کرد و دستش از مدال برنز کوتاه ماند.
کد مطلب 3978857
نظر شما