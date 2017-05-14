به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، مسابقات جودو نابینایان چهارمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی پیگیری شد. در این بخش از رقابت ها و در وزن ۷۳- کیلوگرم مهدی برجلو در دیدار رده‌بندی به مصاف «یوسف رادجای» از الجزایر رفت و با نتیجه یک بر صفر بازی را واگذار کرد و دستش از مدال برنز کوتاه ماند.

در ادامه و در فینال وزن ۹۰- کیلوگرم جودوی نابینایان محمدعلی شنانی برابر «شوخرات بوبوئف» از ازبکستان روی تاتامی رفت و با امتیاز ایپون مبارزه را واگذار کرد تا به مدال نقره بسنده کند.