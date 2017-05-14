به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه شنبه هفته جاری آزمایش موشکی بامداد یکشنبه از سوی کره شمالی را بررسی می کند.

در همین راستا، سفیر اروگوئه در شورای امنیت که کشورش ریاست دوره ای این شورا را برعهده دارد از جلسه فوق العاده شورای امنیت به منظور بررسی آزمایش موشکی کره شمالی طی روز سه شنبه خبر داد.

بنا بر اعلام سفیر اروگوئه در شورای امنیت، این شورا روز سه شنبه (۲۶ اردیبهشت) جلسه فوق العاده ای را در خصوص آزمایش موشکی اخیر کره شمالی برگزار خواهد کرد.

گفتنی است که خبرگزاری رسمی کره جنوبی- یونهاپ- بامداد یکشنبه از آزمایش یک موشک بالستیک توسط کره شمالی خبر داد.

بنا بر گزارش خبرگزاری یونهاپ، این موشک از منطقه «کوسانگ» واقع در شمال غربی «پیونگ یانگ» پایتخت کره شمالی پرتاب شده است.

همزمان با تشدید تنشها میان واشنگتن- پیونگ یانگ، کره شمالی ظرف یک سال گذشته چندین آزمایش موشکی انجام داده و به رغم انتقادهای گسترده جامعه بین المللی و تحریمهای سازمان ملل، روند آزمایشهای موشکی و هسته ای خود را طی سالهای اخیر شتاب بخشیده است.

کره شمالی بارها اعلام کرده است که برنامه موشکی و هسته ای این کشور، به منظور مقابله با تهدیدات آمریکا و متحدانش علیه «پیونگ یانگ» است.