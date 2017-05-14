۹ مدال کاروان ایران در روز دوم / با ۱۷ مدال چهارم هستیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، مدال نقره ای که محمدعلی شنانی در وزن ۹۰- کیلوگرم مسابقات جودو نابینایان بازی های کشورهای اسلامی به دست آورد، آخرین مدال کاروان ایران در روز دوم بازی ها بود.

امروز کاروان ورزش کشورمان صاحب هشت مدال دیگر هم شده بود که توسط سعید ملایی در جودو و گنج زاده در کاراته (۲ مدال طلا)، تیم میکس تیراندازی۱۰ متر تفنگ بادی و نماینده کشورمان در تپانچه بادی ۲۵ متر بانوان (۲ مدال نقره) همراه با تیم ملی ژیمناستیک، ابوالفضل شهرجردی و مهسا افسانه در کاتا انفرادی مردان و زنان و محدثه آقایی در وزن ۶۸ کیلوگرم کاراته (۴ مدال برنز) به دست آمده بود.

بدین ترتیب کاروان ورزش ایران در روز سوم بازی های کشورهای اسلامی صاحب ۹ مدال شد. با مجموع این مدال ها و هشت مدالی که روز گذشته از آن ورزشکاران کشورمان شده بود، مجموع مدال های کاروان ایران به ۱۷ مدال شامل ۴ مدال طلا، ۵ نقره و ۸ برنز رسید.

کاروان ایران که بعد از مدال طلای سعید ملایی نسبت به روز گذشته در جدول رده بندی یک پله ارتقا پیدا کرده بود و در جایگاه چهارم قرار گرفته بود، تا به این لحظه با مجموع ۱۷ مدال خود در این جایگاه باقی مانده است.

همچنین در جدول رده بندی تا به این لحظه آذربایجان با ۴۰ مدال شامل ۲۱ طلا، ۱۴ نقره و ۵ برنز اول است. ترکیه با ۵۴ مدال شامل ۲۰ طلا، ۲۳ نقره و ۱۴ برنز دوم است. اندونزی هم با ۲۳ مدال شامل ۴ طلا، ۱۰ نقره و ۹ برنز در رده سوم است. بعد از ایران که چهارم است، کاروان ورزش ازبکستان با مجموع ۱۷ مدال و یک مدال طلای کمتر در جایگاه پنجم قرار دارد.

مدال آوران کاروان ورزش ایران در چهارمین دوره بازی های کشورهای اسلامی تا این لحظه به این شرح هستند:

مدال طلا

نرجس امام قای نژاد (تفنگ بادی ١٠ متر)، نسرین دوستی (وزن ٥٠ کیلوگرم کاراته)، سعید مولایی (طلای ٨١- کیلوگرم جودو)، سجادگنج زاده (وزن ۸۴ کیلوگرم کاراته)

مدال نقره

الهه احمدی (تفنگ بادی ١٠ متر بانوان) رزیتا علیپور (وزن -٦٢ کیلوگرم کاراته)، تیم میکس ١٠ متر تفنگ بادی (پوریا نوروزیان و نجمه خدمتی)، هانیه رستمیان (٢٥ متر تپانچه بادی)، محمدعلی شنانی (وزن ۹۰- کیلوگرم جودو نابینایان)

مدال برنز

امیر مهدی زاده (وزن -٦٠ کیلوگرم کاراته)، طراوت خاکسار (وزن -٥٥ کیلوگرم کاراته)، علیرضا خجسته (وزن ٦٦- کیلوگرم جودو)، تیم شنا چهار در صد متر، تیم ملی ژیمناستیک، ابوالفضل شهرجردی (برنز کاتا)، مهسا افسانه (برنز کاتا)، محدثه آقایی (وزن ۶۸ کیلوگرم کاراته)