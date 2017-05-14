به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز غروب یک شنبه در آیین تجلیل از قهرمانان وافتخار آفرینان ورزش استان سمنان به میزبانی سالن هلال احمر مرکز استان با بیان اینکه ورزشکار حیا دارد و ورزش در اسلام به عنوان یک ارزش شناخته شده است، ابراز داشت: جهان پهلوان تختی به دلیل حیا، نوع دوستی وتوجه به دیگران نامش در تاریخ ورزش جاودانه والگویی برای همه ورزشکاران است و باید گفت انسان های ورزشکار ارزشمند هستند چراکه تمام تلاش خود را به کار می بندند تا با تنی سالم به جامعه خدمت کنند.

وی با بیان اینکه ورزشگاه عبادتگاه، محل جدا شدن انسان از زمین واوج گرفتن او به آسمان به شمار می رود چراکه ورزش عبادت است، گفت: باید در ورزشگاه قصد قربت کرد و ورزشکار و پهلوان واقعی همیشه خود را در محضر ذات اقدس الهی می بیند.

استاندار سمنان با اشاره به اینکه در دولت تدبیر وامید برای توسعه ورزش اقدامات خوبی صورت گرفته است، ابراز داشت: این دولت در مقایسه با دولت های گذشته توانست ورزش ایران را با رویکرد قهرمان پروری درجای جای جهان مطرح کند که باید گفت تکریم از قهرمانان به ایجاد انگیزه در بین جوانان و نوجوانان می تواند آنها را به حوزه ورزش بیش از پیش علاقه مند کند.

در این مراسم از قهرمانان ورزشی استان سمنان تجلیل شد.