به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار شامگاه یکشنبه در جلسه شورای مدیریت بحران خراسان شمالی که یک روز پس از وقوع زلزله شدید ۵.۷ ریشتری بجنورد در مرکز خراسان شمالی تشکیل شد، بر ضرورت تسریع در ارائه گزارش‌های خسارت گیری از نقاط زلزله‌زده خراسان شمالی تأکید کرد.

نجار عنوان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن برآورد خسارت‌ها از روستاها و نقاط حادثه‌دیده را به استانداری خراسان شمالی به‌منظور تأمین اعتبار گزارش دهند.

وی افزود: این گزارش‌ها باید به‌گونه‌ای دقیق و واقعی باشند، چراکه برای تأمین اعتبار در سازمان مدیریت بحران با محدودیت‌های مالی مواجه هستیم.

وی بابیان اینکه اکنون گروه‌های ارزیاب در تعیین خسارت‌های وارده به منازل مسکونی در روستاها وارد کارشده‌اند، تصریح کرد: این امر زمان زیادی نخواهد برد و حداکثر طی ۴۸ ساعت آینده گزارش نهایی آماده خواهد شد.

وی با اشاره به بازدیدی که از برخی روستاهای زلزله‌زده خراسان شمالی داشت، عنوان کرد: حداقل‌های ممکن در امداد و خدمات‌رسانی به‌خوبی در این مناطق انجام‌شده بود.

بازسازی و نوسازی سالیانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در کشور

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور بیان کرد: باید در خصوص ساخت مسکن‌های روستایی نگاه وسیع‌تری داشته باشیم، چراکه باید بتوانیم مسکن‌های بیشتری را بازسازی و مقاوم‌سازی کنیم.

نجار تصریح کرد: سالیانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در کشور با استفاده از تسهیلات اعطایی دولت و کمک مردم بازسازی و نوسازی می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه در خصوص بازسازی و نوسازی مسکن‌های خسارت‌دیده از زلزله در خراسان شمالی منتظر تأمین اعتبار نخواهیم بود، گفت: با استفاده از اعتبارات داخلی بنیاد مسکن و پشتیبانی و کمک همه دستگاه‌های اجرایی استان کار را شروع خواهیم کرد.

وی همچنین با تشریح چگونگی تسهیلات ارائه‌شده به‌منظور بازسازی منازل مسکونی زلزله‌زدگان خراسان شمالی، عنوان کرد: ۲۰ میلیون تومان وام برای خانوارهای روستایی با بهره ۴ درصد و خانوارهای شهری ۳۰ میلیون تومان با بهره ۵ درصد اعطا می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اظهار کرد: همچنین میزان هفت میلیون تومان وام بلاعوض به خانوارهای روستایی و ۶ میلیون تومان نیز به خانوارهای شهری تعلق می‌گیرد.

نجار با تأکید بر اینکه این تسهیلات برای خانوارهایی است که منزل مسکونی آن‌ها ۱۰۰ درصد آسیب‌دیده باشد، گفت: چون در استان خراسان شمالی ۱۰۰ درصد منازل مسکونی روستایی بیمه بوده، ۱۵ میلیون تومان نیز بلاعوض به منازل آسیب‌دیده پرداخت می‌شود.

وی همچنین از پرداخت تسهیلات بلاعوض معیشتی به زلزله‌زدگان در مناطق شهری و روستایی خبر داد و افزود: میزان ۲ میلیون تومان به‌منظور تهیه لوازم زندگی به‌صورت بلاعوض کمک می‌شود.