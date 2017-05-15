خبرگزاری مهر-گروه استانها؛ لیگ دسته دوم فوتبال درحالی به ایستگاه پایانی خود در مرحله دوم رسیده که تیم فوتبال شهرداری همدان در گروه «الف» این مسابقات باید در یک دیدار کاملاً سرنوشتساز که حکم مرگ و زندگی را دارد در تبریز به مصاف تیم شهرداری برود.
کمتر کسی حتی تصور این را میکرد تیم بیادعا و بی حاشیه شهرداری همدان که با کادر فنی و بازیکنان بومی قدم به این مسابقات گذاشته بود بتواند تا این مرحله پیش برود و یکی از مدعیان صعود به لیگ دسته اول کشور باشد.
بازی امروز این دوتیم در حالی برگزار می شود که پیروزی شهرداری همدان در این دیدار حکم به صعود مستقیم شهرداری همدان به لیگ یک خواهد داد.
مردم غرب کشور سهم چندانی از هیجان و شور فوتبال ندارند
اگر نگاهی به تعداد تیمهای فوتبال استانهای مختلف کشورمان بیندازیم بهوضوح فقر و مظلومیت را در غرب کشور حس میکنیم چراکه مردم غرب کشور سهم چندانی از هیجان و شور فوتبال ندارند درحالی که سایر استانها با داشتن چند تیم از این امکانات بهره میبرند.
فوتبال همدان استعدادهای ناب و خوبی دارد که بسیاری از آنها به سطح اول فوتبال کشور معرفیشدهاند کمااینکه ازنظر علم مربیگری مربیان بادانش بسیار خوبی در استان داریم و ازنظر امکانات نظیر استادیوم نیز در همدان کمبودی وجود ندارد هرچند ازنظر اسپانسر پای این استان لنگ میزند و تمام مسائل دیگر را تحتالشعاع قرار داده است.
در این میان ورود شهرداری بسیار از استانها در امر ورزش نکتهای است که نه باید دور از ذهن بماند چراکه شهرداری سایر شهرهای کشور از ورزش حرفهای حمایت میکنند و مگر کلانشهر تاریخی همدان از سایر شهرهای کوچک چه چیزی کمتر دارد.
شهرداریهای آذربایجان غربی و شرقی، تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و بسیاری دیگر از شهرداریهای کشور در بیشتر رشتههای ورزشی در سطح حرفهای در حال تیم داری هستند و اکنون تیم فوتبال شهرداری همدان بهترین فرصت است که این نگاه تغییر کند.
تیم فوتبال شهرداری همدان امسال با جوانان بومی، بیادعا و جنگنده خود در لیگ دسته دوم کاری کرد کارستان و نتایج دور از انتظاری نیز تا به اینجا کسب کرده و در شرایطی قرار دارد که تنها یک گام با رسیدن به لیگ دسته اول کشور فاصله دارد و اگر بتواند در دیدار خود برابر شهرداری تبریز نتیجه لازم را بگیرد میتواند بهصورت مستقیم راهی لیگ یک شود که بهطورقطع افتخاری برای استان و شهرداری همدان خواهد بود.
جوانان باانگیزه و مربیان بادانش فوتبال همدان تا به اینجای کار ثابت کردهاند که چیزی از سایر استانهای صاحبنام کم ندارند که در بسیاری از موارد بسیار بالاتر از آنها نیز هستند و تنها نیاز به حمایت مالی و معنوی مسئولان دارند تا بتوانند در بالاترین سطح درخشش لازم را داشته باشند.
تیم فوتبال شهرداری همدان با کمترین ادعا و حاشیه تا به اینجای لیگ دسته دوم فوتبال آمده استمدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد تیم فوتبال شهرداری همدان اظهار داشت: در مرحله اول مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال کشور با اقتدار ۳ هفته مانده به پایان این دور به مقام قهرمانی رسیدیم و به دور دوم صعود کردیم و در این مرحله نیز تا به این هفته نتایج خوبی کسب کردهایم و در حال حاضر با ۱۴ امتیاز در رده دوم جدول قرار داریم.
امیرحسین اسکندریان افزود: بازی سرنوشتسازی در تبریز داریم تا درنهایت سرنوشت تیم صعودکننده به لیگ دسته اول فوتبال کشور و تیم صعودکننده به مرحله پلیآف این مسابقات مشخص شود کمااینکه در تلاش هستیم با توکل بر خدا و تلاش مجموعه باشگاه در این بازی سرنوشتساز پایانی نتایج لازم را کسب و به لیگ دسته اول فوتبال کشور صعود کنیم.
وی بابیان اینکه بدون کوچکترین ادعا تا به اینجا پیشآمدهایم، گفت: تیم فوتبال شهرداری همدان بدون ادعا و حاشیه و با قراردادهای نسبتاً پایین و با ۸۰ درصد بازیکنان بومی و کادر فنی ۱۰۰درصد بومی تا به این مرحله پیش رفته و یکی از مدعیان صعود به دسته بالاتر است.
اسکندریان عنوان کرد: تیم فوتبال شهرداری همدان ثابت کرد بازیکنان و مربیان همدانی لیاقت و شایستگی رسیدن به این سطح را دارند.
وی با بیان اینکه در این هفته پایانی خبرنگاران و مسئولان استانی در کنار این تیم بودهاند و بهطورقطع صعود به لیگ دسته اول بههیچوجه برای ما دور از دسترس نخواهد بود، گفت: امیدواریم با حمایتهای همهجانبه بتوانیم با دستپر از این دیدار باقیمانده خارج شویم و جواز صعود به لیگ دسته اول فوتبال کشور را به دست بیاوریم.
وی با اشاره به پرداختی بازیکنان تیم فوتبال شهرداری همدان بیان کرد: ۱۰ درصد دیگر از قرارداد بازیکنان را تا قبل از بازی پایانی برابر شهرداری تبریز پرداخت کردیم که تا به حال ۸۰ درصد پرداختی داشتهایم تا فوتبالیست ها با شرایط روحی و روانی مناسب در این دیدار بازیکنان به میدان بروند.
مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری همدان عنوان کرد: شهردار همدان هم قول دادهاند در صورت صعود به لیگ دسته اول فوتبال کشور پاداش خوبی به بازیکنان و اعضای تیم پرداخت شود.
۳۰۰ هوادار در این بازی در کنار ما خواهند بود
اسکندریان بابیان اینکه در دیدار پایانی برابر شهرداری تبریز هواداران خود را اعزام کردهایم، گفت: نزدیک ۳۰۰ هوادار در این بازی در کنار ما خواهند بود.
وی یادآور شد: امیدوارم دعای خیر مردم همدان پشتوپناه ما در این دیدار حساس و سرنوشتساز باشد.
هادی گل محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حساس و پایانی شهرداری همدان در تبریز، اظهار داشت: این باری در حقیقت برای ما حکم مرگ و زندگی فوتبالی دارد و بهنوعی فینال گروه نخست این بازیهاست.
سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان افزود: تیم ما شرایط تاکتیکی و روحی روانی خوبی دارد و یک هدف هم بیشتر نداریم و آن هم کسب هر ۳ امتیاز بازی است.
وی بابیان اینکه در این دیدار محکومبه برد هستیم، گفت: ما به تیم خودمان ایمانداریم و این حس برتری جویانه را در تیم مشاهده میکنیم و طوری برنامهریزی کردهایم که بتوانیم به لیگ دسته اول صعود کنیم و امیدواریم در این راه لطف خداوند شامل حال ما شود.
گل محمدی عنوان کرد: در تمام بازیها ابتدا با توکل به خدا و یاری شهدا به میدان رفتهایم و در این دیدار نیز همینگونه است.
سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان با اشاره شایعههای ضد فوتبالی در این دیدار بیان کرد: در حقیقت از این موضوع ترس دارم، اما قبل از آن به خداوند ایماندارم، زیرا تیم شهرداری همدان یکی از تیمهای پاک لیگ دسته دوم است.
وی عنوان کرد: در صحبتی که با مسئولان سازمان لیگ داشتیم خواستار شدیم نظارت بیشتری در همه اتفاقات زمین و خارج زمین لیگ دسته دوم داشته باشند تا خدایناکرده حق هیچ تیمی ضایع نشود و هر کس که ازنظر فوتبالی شایسته بود به لیگ دسته اول صعود کند.
شهرداری همدان تنها تیمی است که از روی نقطه پنالتی گل نزده است
گلمحمدی بابیان اینکه تیم ما تنها تیمی است که از روی نقطه پنالتی گل نزده است، گفت: بهتر بگویم برایش پنالتی گرفته نشده است، اما همه تیمها گلهای زیادی از روی نقطه پنالتی به ثمر رساندهاند. ما لابی نداشتیم و ازنظر فوتبالی به حق خود رسیدهایم و از این بابت خدا را شاکر هستم.
وی یادآور شد: ما با توکل به خداوند وارد زمین بازی میشویم و امیدواریم مردم دعای خیر خود را نصیب ما کنند تا بتوانیم با صعود خود جواب حمایتها و زحمات مردم خوب همدان را بدهیم.
کارشناس فوتبال استانهمدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت تیم فوتبال شهرداری همدان اظهار داشت: تیم فوتبال شهرداری همدان لیاقت صعود به لیگ دسته اول کشور را دارد.
تیم فوتبال شهرداری همدان از ابتدای فصل ثبات خوبی داشت و بسیار کم نوسان ظاهر شد مجید بیگم جانی افزود: تیم فوتبال شهرداری همدان از ابتدای فصل ثبات خوبی داشت و بسیار کم نوسان ظاهر شد که یکی از دلایل آن هم بدون حاشیه بودن این تیم بود.
وی بابیان اینکه نتیجه تمامی زحمات تیم فوتبال شهرداری همدان در این هفته رقم خواهد خورد، گفت: بازیکنان تیم فوتبال شهرداری همدان از ابتدای فصل هر چه قدر تلاش کردهاند و غیرت و جنگندگی گذاشتهاند باید در این بازی چندین برابر بجنگند تا به هدفی که در ابتدای فصل داشتهاند برسند.
بیگم جانی عنوان کرد: بهطور قطع همه از صعود تیم فوتبال شهرداری همدان به لیگ دسته اول فوتبال سود خواهند برد و تمام بازیکنان استان چهره لیگ یکی به خود خواهند گرفت و این صعود آبروی فوتبال همدان خواهد بود که امیدوارم این اتفاق خوب بیفتد.
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