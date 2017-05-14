به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، علیرضا امینی رئیس کمیته جودوی نابینایان پس از کسب مدال نقره محمدعلی شنانی در وزن ۹۰- کیلوگرم جودوی نابینایان بازی های کشورهای اسلامی گفت: تیم جودوی نابینایان در بازی‌های کشورهای اسلامی ۳ نماینده داشت. ما افرادی را به باکو آوردیم که کلاسبندی داشتند در حالیکه نفرات بهتری هم داشتیم اما چون کلاسبندی آنها اکسپایر شده بود نتوانستند در این مسابقات حضور پیدا کنند.

وی افزود: در مجموع نتیجه قابل قبولی گرفتیم. جودوکاران به افرادی باختند که همگی در همین پارالمپیک ریو مدال گرفته بودند. موسی خانی به مدال آوران طلای و برنز ریو باخت. شنانی هم خیلی خوب بود اما حریفش قهرمان ریو بود.

امینی در پایان تاکید کرد: میتوانستیم یک مدال دیگر را کسب کنیم اما متاسفانه برجلو کم تجربگی کرد که البته طبیعی بود چون ۲ سال بود که در هیچ مسابقه‌ای شرکت نکرده بود.