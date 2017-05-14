به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از خانه ملت، سفیر یاسر عثمان رئیس دفتر حافظ منافع مصر در تهران عصر امروز یکشنبه ۲۴۴ اردیبهشت ماه با حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل دیدار و گفت و گو کرد.

امیرعبداللهیان در ابتدای این دیدار با اشاره به روابط دو کشور و مشترکات گفت: ایران و مصر از توانمندی های فراوانی در زمینه های مختلف برخوردارند و می توانند از آنها در جهت گسترش مناسبات و کمک به حل مشکلات منطقه ای از طریق راه حل سیاسی بهره برد.

وی در همین زمینه بر نقش مهم همکاری های پارلمانی تاکید کرد.

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل در ادامه این دیدار با تاکید بر ضرورت مبارزه جدی با چالش افراط گرایی، خشونت و تروریسم گفت: ایران و مصر در اجلاس های منطقه ای و بین المللی دیدگاه مشترکی دارند و امکان مناسبی در بهره گیری از ظرفیت پارلمانی به منظور کمک به رفع مشکلات منطقه و پیشبرد و تحکیم وحدت جهان اسلام وجود دارد.

امیرعبداللهیان اظهار داشت: سیاست توسعه همکاری های جمهوری اسلامی ایران با همسایگان و کشورهای عربی – اسلامی نقش سازنده و تاثیرگذاری در برقراری ثبات و امنیت منطقه دارد.

وی با اشاره به تحولات فلسطین گفت: توجه تهران به نقش آفرینی مصر در اعاده حقوق مردم فلسطین، لزوم مقابله کشورهای اسلامی با اقدامات توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی در قدس شریف، کرانه باختری و رفع محاصره ساکنان بی دفاع غزه مسئولیت سنگین جامعه بین المللی و کشورهای اسلامی را یادآور می سازد.

سفیر یاسر عثمان رئیس دفتر حافظ منافع مصر در تهران نیز در همین دیدار گفت: ایران و مصر به عنوان دو کشور بزرگ در جهان اسلام همواره مشورت های مفیدی را در مجامع منطقه ای و بین المللی دارند.

وی در ادامه افزود: همکاری های پارلمانی یکی از ظرفیت های مناسب در عرصه سیاست خارجی کشورها به شمار می رود.

رئیس دفتر حافظ منافع مصر در تهران در ادامه این دیدار با تاکید بر ضرورت مبارزه با تروریسم و تلاش جمعی برای وحدت اسلامی گفت: رفت و آمد هیأت های سیاسی و پارلمانی در توسعه مناسبات و شناخت یکدیگر موثر است.

سفیر یاسر عثمان در این دیدار دیدگاه های کشورش را در خصوص برخی بحران های موجود از جمله حمایت از فلسطین تشریح کرد.