تیم هندبال دیناموبخارست قهرمان جام حذفی رومانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه شب و در دیدار فینال جام حذفی هندبال باشگاه های رومانی ( کوپا رومانیا) تیم دیناموبخارست که در این فصل از سه لژیونر ایرانی بهره می برد به مصاف تیم دوبروگا رفت.

در این دیدار نزدیک تیم دینامو با بهره از برادران استکی توانست با نتیجه ۲۳ بر ۲۱ تیم دوبروگا را از پیش رو برداشته و ضمن کسب عنوان قهرمانی این جام از عنوان فصل قبلش نیز دفاع کند.

در این دیدار سجاد استکی ۷ گل و الله کرم استکی ۴ گل برای دیناموبخارست رومانی به ثمر رساندند و یکی از اصلی ترین ارکان پیروزی دیناموبخارست در این دیدار بودند. در این مسابقه سید علیرضا موسوی به دلیل مصدومیت از ناحیه کمر نتوانست تیم خود را در آخرین مسابقه فصل اش همراهی کند.