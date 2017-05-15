  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۷:۵۳

با درخشش لژیونرهای ایرانی؛

تیم هندبال دیناموبخارست قهرمان جام حذفی رومانی شد

تیم هندبال دیناموبخارست قهرمان جام حذفی رومانی شد

تیم هندبال دینامو بخارست با درخشش بی نظیر لژیونرهای ایرانی اش قهرمان جام حذفی باشگاه های این کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه شب و در دیدار فینال جام حذفی هندبال باشگاه های رومانی ( کوپا رومانیا) تیم دیناموبخارست که در این فصل از سه لژیونر ایرانی بهره می برد به مصاف تیم دوبروگا رفت. 

در این دیدار نزدیک تیم دینامو با بهره از برادران استکی توانست با نتیجه ۲۳ بر ۲۱ تیم دوبروگا را از پیش رو برداشته و ضمن کسب عنوان قهرمانی این جام از عنوان فصل قبلش نیز دفاع کند. 

در این دیدار سجاد استکی ۷ گل و الله کرم استکی ۴ گل برای دیناموبخارست رومانی به ثمر رساندند و یکی از اصلی ترین ارکان پیروزی دیناموبخارست در این دیدار بودند.  در این مسابقه سید علیرضا موسوی به دلیل مصدومیت از ناحیه کمر نتوانست تیم خود را در آخرین مسابقه فصل اش همراهی کند. 

کد مطلب 3978877

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها