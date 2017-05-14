آتش نشان فداکار شهریاری شهید شد/چهار آتش نشان مصدوم در بیمارستان

علیرضا مرعشی، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که شهید آتش نشان، داوود نجاتی، به دلیل نبود ماسک اکسیژن، برای نجات افراد مانده در آتش ساختمان واحد مسکونی ثامن الائمه، مسکن مهر در فردوسیه شهریار، بدون تجهیزات وارد آتش شد، افزود: شهید نجاتی و چهار آتش نشان فداکار دیگر دچار گاز گرفتگی شدند و به بیمارستان امام سجاد(ع) منتقل می شوند.

وی ادامه داد: شهید نجاتی در راه بیمارستان به فیض شهادت می رسد، اما با این حال در بیمارستان امام سجاد(ع) حدود یک ساعت عملیات احیاء « سی. تی. آر» روی ایشان انجام می شود اما این عملیات جواب نداده و شهید می شوند.

رییس بیمارستان امام سجاد(ع) شهریار اضافه کرد: دو آتش نشان دیگر به نام های «خنجرلو» و «بهارلو» و نیز ۳ مصدوم از ساکنان واحد مسکونی دچار حریق شده و ۲ آتش نشان دیگر در بیمارستان بستری می شوند و این ۷ نفر هم اکنون حال مساعدی دارند و آزمایش های لازم روی این عزیزان انجام شده است و مشکل خاصی در این رابطه وجود ندارد.

وی گفت: این مصدومین به احتمال زیاد تا صبح فردا مرخص خواهند شد.

بر اساس این گزاش عصر یکشنبه در اثر حریق گسترده ای که در فردوسیه شهریار رخ داد یکی از آتش نشانان به نام داوود نجاتی برای نجات چندین نفر از ساکنان از میان آتش، بدون امکانات و ماکس اکسیژن به داخل آتش رفت و جان خود را بر اثر خفگی و گاز گرفتگی از دست داد.

در این حادثه علاوه بر ۴ آتش نشان مصدوم و یک اتش نشان شهید، ۳ نفر از ساکنین واحد مسکونی دچار مصدومیت شدند.

همچنین هم اکنون برق ساختمان قطع شده و ۵۰ نفر از ساکنان سالم از محل حادثه خارج شده اند .